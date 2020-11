Amazon Deutschland Services GmbH

Amazon präsentiert die "Staying Home for Christmas mit Vanessa Mai"-Show

am 06.12.2020 sorgt die Popsängerin für Weihnachtsstimmung

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

- Vanessa Mai performt erstmals ihren neuen Amazon Original Weihnachtssong "Zuhause (Christmas Time)" live - Unterhaltende Interaktion, spannende Insights und tolle Gewinne für die Live-Zuschauer über TwitchLivestream auf Twitch unter https://www.twitch.tv/amazonmusic oder über die kostenfreie Amazon Music App zugänglich

Unter dem Motto "Staying Home for Christmas" präsentiert Amazon am 6. Dezember ab 20 Uhr die große Vanessa Mai Weihnachtsshow. Die deutsche Popsängerin wird ihre interaktive Twitch-Show mit Talk, Gesang, Tanz und Unterhaltung live streamen. An ihrer Seite als Co-Moderatorin: Viviane Geppert. Gemeinsam begrüßen sie über 90 Minuten lang - vorwiegend virtuell - bekannte Gäste wie Deutschlands erfolgreichsten TikTok Creator Falco Punch, Schauspielerin und Influencerin Cheyenne Pahde, Twitch-Star Trymacs, Sänger Joel Brandenstein, Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Musikerin/Sängerin und Schauspielerin Lary, Stylistin und Tänzerin Anelia Janeva, sowie Rap-Artist Fourty. Mit ihren Gästen verspricht Vanessa Mai unterhaltsame Showeinlagen sowie persönliche Einblicke rund um das familiäre Weihnachten.

Erstmals wird die Sängerin ihren Amazon Original Song "Zuhause (Christmas Time)" live performen und Details ihrer privaten Weihnachtstraditionen preisgeben. "Weihnachten ist für mich eine sehr bedeutsame Zeit", verrät die 28-Jährige vorab. "Zusammenhalt und Familie sind mir enorm wichtig, daher halte ich auch noch heute an den Ritualen meiner Kindheit fest. Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend und dass ich zusammen mit Amazon eine Show für meine Fans umsetzen kann - ganz besonders in diesem Jahr."

Dass Weihnachten und die besinnliche Adventszeit in diesem Jahr anders sein wird als sonst, liegt auf der Hand. Die aktuelle Lage hat Deutschland fest im Griff. Umso wichtiger ist der interaktive Part der Show, um zu zeigen "We're all #stayinghomeforchristmas": Über den Amazon Music-Kanal auf Twitch können alle Zuschauer digital dabei sein, mit dem Moderations-Duo interagieren, Fragen an Vanessa Mai und ihre Gäste stellen sowie Live-Quizgames mitspielen. Immer dem Grundgedanken einer Community folgend: Jeder für sich vor dem Screen, aber letztlich doch zusammen.

Für Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist es sehr wichtig bei der Show sein Herzensprojekt "ONE WARM WINTER" voranzubringen. Bereits seit der Gründung unterstützt er die Initiative, um die Belange obdachloser Menschen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und einfache Lösungswege zu ihrer Unterstützung aufzuzeigen. Virtuell zu Gast bei Vanessa Mai, gibt er am 06. Dezember Einblicke über die Aktionen der Stiftung und erklärt, wie wir selbst aktiv werden können.

Vorab teilt Vanessa Mai mit ihren Fans, gemeinsam mit Amazon Music, ganz private Einblicke in weihnachtliche Familientraditionen, Kindheitserinnerungen und Details zur Entstehung ihres neuen Amazon Original Songs "Zuhause (Christmas Time)". Eine Mini-Dokumentation mit Vanessa Mai wird zudem ab dem 27. November 2020 auf dem YouTube-Kanal von Amazon Music zu sehen sein.

Save the Date: Staying home for Christmas mit Vanessa Mai

Wann: 06.12.2020, 20:00-21:30 Uhr

Wo: Twitch-Kanal von Amazon Music + Amazon Music App (Chat-Funktion nur über Twitch)

Wer: Gastgeberin Vanessa Mai, Co-Moderatorin Viviane Geppert, Gäste: TikTok Creator Falco Punch, Schauspielerin und Influencerin Cheyenne Pahde, Musikerin/Sängerin und Schauspielerin Lary, Musiker Joel Brandenstein, Stylistin und Tänzerin Anelia, Twitch-Star Trymacs, Rap-Artist Fourty und Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Repräsentant von One Warm Winter

