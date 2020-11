The International Truck of the Year Jury

Und der Gewinner ist... Willkommen zur Auszeichnung "International Truck of the Year" 2021

MailandMailand (ots/PRNewswire)

Jedes Jahr wählt eine Jury aus 24 europäischen Journalisten einen Preisträger für die Auszeichnung 'International Truck of the Year' aus. Dies ist kein gewöhnlicher Lkw. Er wird für seinen Gesamtbeitrag zur Effizienz des Straßenverkehrs gefeiert.

Die Auszeichnung "International Truck of the Year" (IToY) wurde ursprünglich 1977 von dem britischen Journalisten und Herausgeber des Truck-Magazins Pat Kennett ins Leben gerufen. Heute vertreten die 24 Jurymitglieder führende Nutzfahrzeugmagazine aus ganz Europa. Darüber hinaus hat die IToY-Gruppe in den letzten Jahren ihren Einflussbereich erweitert, indem sie assoziierte Mitglieder in den wachsenden Lkw-Märkten China, Indien, Südafrika, Australien, Brasilien, Japan, Iran und Neuseeland ernannt hat. Insgesamt beläuft sich die Gesamtleserschaft der 24 Zeitschriften der 24 IToY-Volljurymitglieder sowie der acht assoziierten Mitglieder der Jury auf über eine Million Leser.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338773/International_Truck_of_the_Year.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1338046/International_Truck_of_the_Year_Logo.jpg

www.truck-of-the-year.com

Pressekontakt:

International Truck of the Year Jury

Gianenrico Griffini

+39 3356192903

Gianenrico.griffini@gmail.com