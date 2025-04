NEC Laboratories Europe GmbH

NEC Laboratories Europe und Data-Driven.AI verbessern mithilfe von KI medizinische Diagnosen für eine bessere Früherkennung von Krankheiten

NEC Laboratories Europe und Data-Driven.AI arbeiten zusammen daran, medizinische Labordiagnosen zu verbessern und die Wirksamkeit von präventiven Gesundheitsmaßnahmen und frühzeitigen klinischen Interventionen zu erhöhen, um die Gesundheit von Patienten zu steigern.

Frühzeitig erkannt können viele Krankheiten ohne ernsthafte Komplikationen behandelt oder geheilt werden. Bis jedoch erkennbare Symptome auftreten, kann eine Erkrankung bereits weit fortgeschritten sein. Darüber hinaus können Ärzte Symptome übersehen, die eine Reihe spezifischer Tests zur Bestätigung einer Diagnose erfordern.

Giampaolo Pileggi, Projektmanager für biomedizinische KI bei NEC Laboratories Europe, erklärt: „Unser Körper ist unglaublich komplex, seine Organsysteme arbeiten harmonisch zusammen, um uns gesund zu halten. Mit der Zeit kann ein geringfügiges Problem in einem System schnell zu einem ernsten Problem werden und andere beeinträchtigen." Er fügt hinzu: „Ärzte können enorm von KI-Systemen profitieren, da diese verborgene Zusammenhänge in medizinischen Daten entdecken und selbst kleinste Anomalien erkennen können, die auf ein Ungleichgewicht im Körper hindeuten. Diese fortschrittlichen Tools können Ärzten dabei helfen, schnell einzugreifen, und so die Diagnose und Patientenversorgung verbessern."

In Regionen wie Europa, in denen altersbedingte Krankheiten weit verbreitet sind, sind Prävention und frühzeitige Intervention von entscheidender Bedeutung, um ein gesundes Leben zu ermöglichen und die Kosten für das Gesundheitssystem zu senken.

Standard-Blutuntersuchungen identifizieren zwar zu niedrige oder erhöhte Werte und liefern so klare Hinweise auf problematische Anomalien. Die Diagnose der zugrunde liegenden Ursache erfordert jedoch häufig weitere Untersuchungen.

NEC Laboratories Europe und Data-Driven.AI nutzen maschinelles Lernen, um in Blutbildern einzigartige Muster zu identifizieren, die Anlass für weitere Untersuchungen sein könnten. Mithilfe sogenannter "Embedding Propagation", einer von NEC Laboratories entwickelten Methode maschinellen Lernens, werden Informationen aus der Blutanalyse mit anderen Patientendaten kombiniert, um eine verdichtete Repräsentation des Gesundheitszustands zu erstellen, die dazu verwendet werden kann, den zukünftigen Zustand des Patienten durch zusätzlich empfohlene Tests vorherzusagen.

Diego Facchini, CEO und Gründer von Data-Driven.AI, sagt: „Wir Menschen haben charakteristische Reaktionen auf Infektionen, Krankheiten oder Ungleichgewichte in unserem Körper, die durch Muster in normalen Blutwerten oder spezifische Marker in der Labordiagnostik erkannt werden können." Er erklärt weiter: „Kontinuierliches Training und Verfeinerung von KI-Modellen haben das Potenzial, die Früherkennung von Krankheiten zu revolutionieren, da die KI subtile Abweichungen im Gesundheitszustand einer Person erkennt, die mit herkömmlichen Methoden übersehen werden könnten. Durch den Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen und umfangreichen Datensätzen kann KI die diagnostische Genauigkeit und die Vorhersagefähigkeit verbessern, was einen bedeutenden Durchbruch auf dem Gebiet der Krankheitserkennung und -prävention darstellt."

Die Fähigkeit der NEC-Technologie, subtile Nuancen im Wohlbefinden oder aktuellen Gesundheitszustand eines Patienten zu erkennen, hat ein breites Spektrum an potenziellen Anwendungen, wie z. B. die Vorhersage unerwarteter Ereignisse auf der Intensivstation und die Unterstützung bei der Diagnose von Long-COVID und dem frühen Auftreten neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson.

Informationen zu NEC Laboratories Europe

NEC Laboratories Europe widmet sich der Forschung und Entwicklung modernster Technologien zur Schaffung innovativer gesellschaftlicher Lösungen. Zu den Forschungsschwerpunkten von NEC Laboratories Europe in Heidelberg gehören künstliche Intelligenz, Blockchain-Sicherheit, 5G- und 6G-Netze sowie IoT-Plattformen. Diese Technologien fördern die Lösungen der NEC-Unternehmensgruppe für eine bessere Gesellschaft in den Bereichen digitale Gesundheit, sicherere Städte, öffentliche Dienstleistungen und Kommunikationsinfrastruktur.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.neclab.eu.

Informationen zu Data-Driven.AI

Data-Driven.AI ist ein Technologieunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung spezialisiert hat und innovative Lösungen entwickelt, die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und Automatisierung entwirft und entwickelt das Unternehmen KI-gesteuerte Softwareanwendungen, die Geschäftsprozesse optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und neue Möglichkeiten in verschiedenen Branchen erschließen. Mit einem starken Fokus auf Innovation befähigt Data-Driven.AI Organisationen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und die Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit in einer zunehmend digitalen Welt zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.data-driven.ai.

