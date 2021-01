Winhealth Pharma Group HK

Winhealth Pharma und TWiB gehen strategische Lizenzpartnerschaft für AC-203 ein

Shanghai und TaipeiShanghai und Taipei (ots/PRNewswire)

Die Hongkonger Winhealth Pharma Group (Winhealth Pharma) und TWi Biotechnology, Inc. (TWiB) mit Sitz in Taiwan, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, die Winhealth Pharma das exklusive Recht zur Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffs AC-203 für seltene Krankheiten auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macao für Indikationen wie hereditäre Epidermolysis bullosa (EB), bullöses Pemphigoid und andere Hauterkrankungen gewährt.

Die Prävalenz von EB in den Vereinigten Staaten beträgt etwa 10,65 pro Million, so dass die Zahl der Patienten in China auf 15.000 geschätzt werden kann. Erbliche Epidermolysis bullosa (EB) ist eine Gruppe seltener erblicher Hauterkrankungen. Durch genetische Mutationen wird die Haut extrem fragil, ähnlich eines Schmetterlingsflügels. Ein leichter Stoß oder Reibung produzieren Blasen oder blutige Bläschen, die ein Trauma und eine Geschwürbildung verursachen können. Auch andere Schleimhäute des Körpers können betroffen sein. Weltweit gibt es keine wirksame Behandlung für EB. EB ist in der ersten nationalen Liste von 121 seltenen Krankheiten in China gelistet.

Basierend auf den durchgeführten klinischen Studien lindert AC-203 die EB-Symptome, reduziert die Blasenbildung und beschleunigt die Wundheilung, während es gleichzeitig ein gutes Sicherheitsprofil aufweist. AC-203 erhielt von der FDA die Einstufung Orphan Drug Designation und wurde ebenfalls als seltenes pädiatrisches Medikament eingestuft.

"TWi Biotechnology war eng in die weltweite Entwicklung von AC-203 involviert. Unser Ziel war es, die Krankheitssymptome der Patienten zu lindern oder zu verbessern", sagte Jessica Wu, Chair von TWiB, "Wir glauben, dass die Partnerschaft mit Winhealth Pharma die Entwicklung und Vermarktung von AC-203 auf dem chinesischen Festland beschleunigen wird und den Patienten Zugang zu einer potenziell wirksameren Behandlung bietet und ihre Lebensqualität verbessert."

"Seit seiner Gründung verfolgt Winhealth Pharma einen patientenorientierten Ansatz, um unterversorgte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Wir haben uns strategisch dafür entschieden, uns auf den Bereich der seltenen Krankheiten zu konzentrieren, indem wir neuartige Therapien sorgfältig auswählen und weltweit einführen", sagte Jack Wang, Chair und CEO von Winhealth Pharma, "Die Partnerschaft mit TWiB ist ein wichtiger Schritt bei unserer Spezialisierung auf seltene Krankheiten. Mit den entsprechenden Bemühungen von beiden Seiten kann AC-203 den chinesischen EB-Patienten so früh wie möglich neue Hoffnung bringen."

Informationen zu TWi Biotechnology

TWi Biotechnology, Inc. ist ein Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Sitz in Taipeh, Taiwan, das sich auf die Entwicklung neuer Medikamente für seltene Krankheiten spezialisiert hat. Seine Strategie zielt darauf ab, bereits im klinischen Einsatz befindliche Medikamentenmoleküle neu zu positionieren, um den ungedeckten Bedarf an guten oder neu entstehenden Medikamenten zu decken, insbesondere für seltene und schwere Krankheiten, für die kein Medikament verfügbar ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, effizient zu innovieren und sichere und wirksame neue Medikamente, die Patienten weltweit dringend benötigen, bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.twibiotech.com.

Informationen zu Winhealth Pharma

WinHealth Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, schwerwiegende ungedeckte oder unterversorgte medizinische Bedürfnisse für Patienten mit seltenen Krankheiten und anderen kritischen medizinischen Zuständen in China und den umliegenden Regionen zu erfüllen. Seit seiner Gründung hat sich WinHealth der Beschaffung, Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapien von führenden Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit verschrieben. WinHealth hat langfristige strategische Partnerschaften mit einer Vielzahl von führenden internationalen Firmen etabliert und erfolgreich eine diversifizierte Pipeline aufgebaut, die sowohl aus Produkten im klinischen als auch im kommerziellen Stadium besteht. Zusätzlich zu seinen starken Entwicklungs- und Zulassungsfähigkeiten hat WinHealth eine branchenführende kommerzielle Infrastruktur aufgebaut, die China und angrenzende Märkte abdeckt und Patienten einen schnelleren Zugang zu neuartigen Therapeutika weltweit ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.winhealth.hk.

