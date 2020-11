Über 25.000 handgeknüpfte Orientteppiche stark reduziert: Aktionswochen zum Black Friday bei Nain Trading

Nain Trading GmbH

Hamburg (ots)

Ab 20.11.2020 gibt es im Onlineshop von Nain Trading unzählige neue Angebote auf originale handgeknüpfte Perser- und Orientteppiche. Über 25.000 Teppiche verschiedenster Arten, Größen, Farben und Muster werden mit bis zu 60% Preisvorteil angeboten. Der Aktionszeitraum bis zum 06.12.2020 soll allen Interessierten genug Zeit zur Auswahl im weltweit größten Online Sortiment an handgeknüpften Teppichen geben. Das besondere an der Aktion ist zudem, dass es ich bei den angebotenen Teppichen ausschließlich um Einzelstücke handelt. Wer also gerade auf der Suche nach einem Teppich für zu Hause oder das Büro ist, findet nun echte, individuelle und zertifizierte Teppichunikate zum Niedrigpreis mit kostenloser Lieferung. "Das ist die größte Angebotsoffensive in unser Firmengeschichte. Eine solch umfassende Rabattaktion hatten wir selbst zu unserem 20-jährigen Jubiläum nicht", sagt Geschäftsführer Amin Naeini.

Um das Angebot möglichst zahlreich und breit zu gestalten, kooperiert NAIN Trading bei dieser Aktion rund um den Black Friday, die Black Week und den Cyber Monday mit ausgewählten Teppichherstellern und Händlern aus insgesamt 15 Ländern. Naeini erklärt dazu: "Wir arbeiten mit unseren Partnern schon viele Jahre sehr gut zusammen. Sie wissen genau, dass wir den höchsten Qualitätsanspruch an Ware und Service haben. Da ist es einfach großartig, dass die Partner uns bei dieser Aktion so zahlreich unterstützen".

Die Vorbereitungen für die Aktion laufen mittlerweile seit über einem Jahr. Alle Teppiche sind bereits durch den Importprozess gegangen und in den Lagern in Hamburg, den Niederlanden und Dänemark zum unmittelbaren Versand verfügbar, so dass wohl eine Lieferzeit von zwei bis vier Tagen eingehalten werden kann.

Alle Angebote des Aktionszeitraums dürfen ausschließlich von privaten Endverbrauchern in Anspruch genommen werden, nicht aber von Wiederverkäufern und anderen Händlern.

Nain Trading GmbH

Nain Trading ist einer der größten Onlinehändler weltweit für einzigartige, handgeknüpfte Orientteppiche. Das inhabergeführte Familienunternehmen verfügt über 100 Jahre Erfahrung in der Teppichknüpfung und im Teppichhandel. Derzeit bietet der Shop rund 52.000 Einzelstücke verschiedenster Typen und Designs an. Das Angebot reicht dabei von preisgünstigen indischen Teppichen, über die beliebten Kelim, Gabbeh und Ziegler Teppiche bis hin zu exklusivsten Perserteppichen, wie Isfahan, Keshan, Nain und Ghom Seidenteppiche. Aus der traditionellen Speicherstadt von Hamburg liefert Nain Trading weltweit in über 50 Länder. Seit 2019 zählen auch Japan und Australien zum Liefergebiet dazu. Zudem wurde mit UniqRugs ein eigens für den US-Markt konzipierter Shop ins Leben gerufen. Mehr Informationen und alle Angebote unter www.naintrading.com

