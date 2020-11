blackfridaydeals.ch

Nur jeder vierte Schweizer kennt den Singles Day

MaltersMalters (ots)

Das Umfrageinstitut DemoSCOPE hat im Auftrag von blackfridaydeals.ch eine repräsentative Umfrage zu den wichtigen Shopping-Tagen im November durchgeführt. Trotz sehr attraktiven Angeboten vieler Händler wie etwa Interdiscount oder microspot, ist das grösste Shopping-Event in der Schweiz noch kaum bekannt.

Am 11.11. findet das Shopping-Event "Singles Day" statt. Es handelt sich dabei, weltweit betrachtet, um den umsatzstärksten Shopping-Tag überhaupt. Allein die AliBaba Group, zu der unter anderem AliExpress gehört, machte im letzten Jahr innerhalb von 24 Stunden einen Umsatz in Höhe von 38.4 Milliarden USD.

Viele Singles Day Angebote auch in der Schweiz, kaum Bekanntheit

Seit einigen Jahren gibt es in der Schweiz nebst vielen Black Friday Aktionen auch immer mehr spezielle Angebote zum Singles Day. Letztes Jahr haben über 60 Händler am Aktionstag teilgenommen. Darunter etwa Conforama, MediaMarkt, Manor, Interdiscount, LIPO, Marionnaud, Jumbo und viele mehr. In diesem Jahr ist die Anzahl der teilnehmenden Händler in der Schweiz noch einmal höher.

Eine repräsentative Umfrage von DemoSCOPE im Auftrag von blackfridaydeals.ch zeigt: Trotz attraktiver Angebote ist das Shopping-Event in der Schweiz noch beinahe unbekannt. Nur gerade jeder Vierte Umfrageteilnehmer gab an, bereits vom Singles Day als Shopping-Event gehört zu haben. In der Romandie kennen nur gerade 12% den Singles Day, in der Deutschschweiz liegt die Bekanntheit immerhin bei 30%.

Im Vergleich dazu die Bekanntheit des Black Friday (Ergebnisse DemoSCOPE aus dem Vorjahr): Diese beträgt in der ganzen Schweiz 97%.

Mehr Informationen zur Aktionitis im Schweizer Detailhandel sowie zur Verwässerung des Shopping-Events Black Friday finden Sie in unserer ausführlichen Medienmitteilung.

