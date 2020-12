Vantage Data Centers

Vantage Data Centers auf Expansionskurs: ab 2021 in der Schweiz

Denver, USA und LuxemburgDenver, USA und Luxemburg (ots)

Rohbau des 40MW Hyperscale-Campus in der Nähe von Zürich fertiggestellt

Der Rohbau steht: Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, hat einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner Wachstumsstrategie erreicht. Für den ersten, von Grund auf neu entwickelten europäischen Campus in der Nähe von Zürich, ist jetzt der Rohbau des ersten Bauteils planmäßig fertiggestellt worden. Der 40-MW-Campus im schweizerischen Winterthur, nur 25 Kilometer nordöstlich von Zürich, ist ein zentraler Baustein der 2 Mrd. US-Dollar schweren europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens. Vantage Data Centers reagiert damit auf die steigende Nachfrage und versorgt Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen ab 2021 mit grossflächigen, leistungsstarken und nachhaltigen Rechenzentren.

Vantage Data Centers war im Februar mit der Übernahme von Etix Everywhere und Greenfield-Entwicklungen in Berlin, Frankfurt, Mailand, Warschau und Zürich in den europäischen Markt gestartet. Im Juli erwarb das Unternehmen zudem Next Generation Data in Großbritannien. NGD betreibt den grössten Rechenzentrumscampus in Europa.

40 MW Campus Winterthur

Bei Fertigstellung wird der drei Hektar große Campus vier mehrstöckige, hochmoderne Rechenzentren mit einer Gesamtfläche von mehr als 37.000 Quadratmetern beherbergen. Den Anfang macht ein Bauteil mit einer Leistung von 8 MW. Dieser folgt der Standard-Design-Praxis des Unternehmens und ermöglicht so eine schnelle Markteinführung, um den Bedarf der Kunden so bald wie möglich zu decken.

"Vantage hat 2020 zwei wichtige Meilensteine unserer ambitionierten europäischen Expansion erreicht. Nach der Eröffnung unseres Flagship-Campus in Offenbach bei Frankfurt, folgt in der Schweiz mit unseren Campus nahe Zürich nun Teil zwei. Winterthur ist der erste Standort, an dem wir wortwörtlich auf der grünen Wiese gestartet sind", erklärt Wolfgang Zepf, Managing Director Vantage Schweiz. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden im Herbst nächsten Jahres an diesem hochsicheren und mit bester Konnektivität ausgestatteten Standort begrüßen zu dürfen."

Nachhaltige Campus-Gestaltung

Wie alle Rechenzentren von Vantage, setzt auch der Campus Zürich auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. So kommt etwa eine hocheffiziente Kühlung mit integrierter freier Kühlung und minimalem Wasserverbrauch zum Einsatz. Durch diesen Ansatz, der auch weitere effizienzsteigernde Konstruktionsmerkmale beinhaltet, erreicht Vantage eine branchenweit führende Stromverbrauchseffektivität (PUE) und Wassernutzungseffektivität (WUE). Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine Photovoltaik-Fassade, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren sowie ein begrüntes Dach.

Weitere Informationen über den Züricher Campus von Vantage finden Sie unter: https://vantage-dc.com/data-center-locations/europe/zurich-switzerland/

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers entwickelt und betreibt Rechenzentren in je sechs Märkten in Nordamerika und Europa, darunter Frankfurt/Rhein-Main. Das Unternehmen sorgt für Energie, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für die Unterbringung der IT-Technik weltbekannter Hyperscaler, Cloud Provider und Konzerne. Dabei entwickelt Vantage Data Centers Design und Architektur von Rechenzentren auf innovative Weise weiter, um diese erheblich verlässlicher, effizienter und nachhaltiger betreiben zu können. Das Ergebnis sind flexible Umgebungen für modernste digitale Infrastrukturen, die schnell skalieren können, wie es der Markt erfordert. Mehr unter www.vantage-dc.com

