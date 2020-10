The Murder House

DAS "AMERICAN HORROR STORY"-MÖRDERHAUS ÖFFNET ZUM ERSTEN MAL FÜR PARANORMALE HALLOWEEN-WOCHENEND-LIVESTREAM FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

DER EXORZISTISCHE BISCHOF JAMES LONG, DIE HELLSEHERISCHE UND WEISSE HEXE PATTI NEGRI, DIE VAMPIR-EXPERTIN MICHELLE BELANGER, DIE PRODUKTIVE HISTORIKERIN UND HALLOWEEN-EXPERTIN LISA MORTON, DIE TAROT-EXPERTIN SASHA GRAHAM, DER ENERGIEHEILER SATISH DHOLAKIA, DER PSYCHIATER DR. WAGUIH ISHAK UND DER HAUSBESITZER UND KARDIOLOGE/PROFESSOR DR. ERNST VON SCHWARZ UNTER DEN EXPERTEN FÜR PARANORMALE ELEMENTE, DIE EIN WOCHENENDE LANG DIE HALLOWEEN-FEIER LEITEN WERDEN

25-DOLLAR-TICKET FÜR PAY-PER-VIEW-VERANSTALTUNG ERMÖGLICHT DREI TAGE LANG 24 STUNDEN VIRTUELLEN ZUGANG ZUM HAUS UND ZU ALLEN VERANSTALTUNGEN

TICKETS JETZT IM VERKAUF

Mit der Ankündigung dieser Woche, dass The Infamous American Horror Story Murder House zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich sein wird, haben Hausbesitzer Dr. Ernst von Schwarz und seine Frau Angela Oakenfold jetzt die Teilnehmerliste für die dreitägige, 24-stündige erste Live-Stream-Veranstaltung vom berüchtigten historischen Denkmal in Los Angeles bekannt gegeben. Sehen Sie eine Vorschau des Livestreams hier.

Die Livestream-Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 29. Oktober in der Abenddämmerung, und endet bei Sonnenuntergang am Sonntag, dem 1. November,, The Murder House Livestream-Ereignis wird mit 15 Kameras, die im gesamten 10.000 Quadratmeter großen Haus aufgestellt sind, das ganze Wochenende lang live übertragen.

Über den Live-Stream von The Murder House hinaus sehen die Zuschauer das tägliche Programm (Einzelheiten siehe unten). Während der Live-Stream über die Veranstaltung mit Eintrittskarte für alle zugänglich ist, wird The Murder House seine Türen für einige wenige glückliche Ticketinhaber öffnen. Sechs glückliche (oder unglückliche) Fans von Murder House - zwei für jede der drei Nächte - befinden sich im schrecklichen Keller, während sie live in die Welt gestreamt werden (während ein Arzt ihre Lebenszeichen und ihren psychologischen Zustand überwacht).

Ein erster Überblick über die Ereignisse des Wochenendes lässt sich wie folgt skizzieren:

- Die allererste paranormale Untersuchung wird von Exorzisten-Bischof James Long durchgeführt, der in "Ghost Adventures", "The Possessed", "Gates Of Hell", "Exorcism Live!" und "Portals To Hell" aufgetreten ist. - Die berühmte Hellseherin und weiße Hexe Patti Negri aus "Ghost Adventures" wird die erste Séance des Hauses leiten - Michelle Belanger, Vampir-Expertin und gefeierte Autorin, die in "Paranormal State", "Portals To Hell" und "The Real Vampire Files" zu sehen war, wird in die gespenstische Welt des Okkulten eintauchen - Die renommierte Historikerin und Halloween-Expertin Lisa Morton nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte und Traditionen von Halloween - Tarot-Expertin Sasha Graham wird die Welt des Tarot erklären, und ein glücklicher Ticketinhaber erhält eine virtuelle Lesung live on air - Energieheiler Satish Dholakia wird Ratschläge geben, wie man sich vor negativen Energien und unerwünschten bösen Entitäten schützen kann - Der Psychiater Dr. Waguih Ishak wird über die süchtig machende Natur des Grauens und die Pathologie der Angst sprechen - Hausbesitzer und Kardiologe und Professor Dr. Ernst von Schwarz vertiefen sich in die Geschichte der mittelalterlichen Foltertechniken

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich unter www.themurderhouse.com. Darüber hinaus wird auf der Website ein T-Shirt zur Erinnerung an die Veranstaltung zum Verkauf angeboten. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltung wird der Wohltätigkeitsorganisation Baby2Baby gespendet.

