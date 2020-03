Sonata Software Ltd.

Sonata Software meldet strategische Übernahme von GBW, ein Weltmarktführer im boomenden Customer Experience-(CX-)Segment

Sonata Software hat heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von GAPbusters Limited (GBW) bekanntgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Melbourne ist einer der Pioniere im CX-Segment und betreut seit fast dreißig Jahren internationale Marken von Weltrang.

Um ihr Wachstum zu beschleunigen, legen immer mehr Unternehmen das Augenmerk auf die Messung und das Management des Kundenerlebnisses. CX-Lösungen sind daher ein zentraler Bestandteil der Digitalisierungsinitiativen in den meisten Organisationen. In Fortune Business Insights war zu lesen: "Die Nachfrage nach Systemen für Customer Experience Management nimmt quer durch verschiedene Industriezweige zu. Es wird erwartet, dass neue Technologien diesen Markt nachhaltig stimulieren. In einer neuen Studie von Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für Customer Experience Management bis 2026 auf 23,9 Mrd. USD geschätzt (2018 hatte er noch ein Volumen von 6,2 Mrd. USD), eine kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 18,5 %.

GBW ist seit Langem bekannt für Mystery Shopping, Marken-/Complianceaudits & Konkurrenz-Benchmarking-Programme. In den letzten paar Jahren hat das Unternehmen für sein neues Lösungsangebot im Bereich Mitarbeiterumfragen, Feedbackmanagement und Voice-of-Customer-Programme einen plattformgestützten Ansatz entwickelt. CX-Konzepte werden mit fortschrittlichen KI- und ML-Technologien zusammengeführt, um Kunden mit höheren CX-Anforderungen durch informierte und verwertbare Empfehlungen zu unterstützen.

Srikar Reddy, MD & CEO von Sonata Software, kommentierte: "Diese Akquisition ist für Sonata von besonderer Bedeutung. Sie bestätigt den Erfolg unseres Platformation-Konzepts beim digitalen Wandel und erweitert unser Lösungsangebot um ein führendes plattformgestütztes Customer Experience-System. Bestands- und potenzielle Kunden profitieren von einem bedeutenden Mehrwert durch ein breiteres Digitalisierungsangebot, das alle Aspekte der Kundenreise abdeckt. Dadurch differenziert sich Sonata mit einer einheitlichen Lösung für den gesamten Kundenlebenszyklus." Reddy weiter: "Unser Kerngeschäft erstreckt sich auf Einzelhandel, Verbrauchsgüter und die vertikalen Service- & Reisemärkte, und hier sind auch unsere eigenen IP angesiedelt. Jetzt können wir unseren Kunden und Interessenten neben unseren IP eine CX-Komplettlösung aus einer Hand anbieten. Wer nach einer erprobten, vertrauenswürdigen und klassenbesten CX-Lösung für fundiertes Industriewissen durch Überwachung, Messung und Erkenntnisgewinn sucht, um sein Leistungsangebot aufzuwerten, ist bei uns an der richtigen Adresse."

Die Akquisition von GBW folgt auf die Übernahme von Scalable Data Systems mit Sitz in Brisbane im vergangenen Jahr. Sonata hat in den zurückliegenden 24 Monaten verschiedene Akquisitionen und Investitionen getätigt und so einerseits seine Präsenz in Australien ausgebaut, aber auch neue Märkte in Südostasien und Europa erschlossen, wo GBW zahlreiche Großkunden in den Segmenten Schnellrestaurants (QSR), Einzelhandel, Automobilbau sowie Öl & Gas betreut.

Grant Salmon, CEO von GBW, kommentierte: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Sonata. Wir sind überzeugt, dass wir uns durch den Platformation(TM)-Ansatz differenzieren können. Mit Sonatas Vorsprung bei KI und anderen innovativen Technologien werden wir unser Leistungsangebot weiter ausbauen und verbessern. Unsere Bestandskunden profitieren von der gleichen hohen Servicequalität wie bisher plus einem breiteren Leistungsspektrum durch die Finanzkraft, Stabilität und globale Präsenz von Sonata. Jetzt sind wir in der Lage, durch schnellen Kapitaleinsatz unser Geschäft in Sachen Reichweite, Leistungsportfolio und Service zu skalieren und gleichzeitig Sonatas globale Präsenz zu nutzen, um neue Märkte zu erschließen und zu bedienen. Unsere Mitarbeiter haben mehr Möglichkeiten bei der beruflichen Weiterentwicklung, und diese Vorteile lassen sich in neue Märkte und geografische Regionen tragen."

Die rechtlichen, regulatorischen und kommerziellen Aspekte der Übernahme werden nacheinander abgewickelt.

