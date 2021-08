Beam Suntory Inc.

Bowmore® Single Malt Scotch Whisky stellt Designed by Aston Martin Kollektion vor

Chicago (ots/PRNewswire)

-Bowmore® Islay Single Malt Scotch Whisky hat die erste Reihe seiner limitierten Kollektionen Designed by Aston Martin exklusiv bei Global Travel Retail (GTR) vorgestellt.

Die Markteinführung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der GTR-Whiskys von Bowmore mit dem Designteam von Aston Martin. Ziel war es, ein eindrucksvolles Flaschen- und Verpackungsdesign zu entwerfen, das der bestehenden Serie einen stilvollen und auffälligen neuen Look verleiht.

Als Teil einer jährlich erscheinenden Kollektion haben die Designexperten von Aston Martin den unverwechselbaren Charakter der bestehenden Bowmore 10-, 15- und 18-Year-Old Single Malts in Szene gesetzt und eine Hommage an ikonische Autos aus der Geschichte der renommierten Marke geschaffen.

Der Bowmore 10 Years Old wird gemeinsam mit dem legendären Aston Martin LM10, der 1932 erstmals in Le Mans antrat, angeboten. Diese beiden Kreationen verkörpern mit ihrem kühnen und selbstbewussten Stil die außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten ihrer Hersteller: Der Whisky verbindet eindrucksvoll Gewürze mit den charakteristischen Raucharomen.

Inspiriert vom legendären Aston Martin Atom, fängt der wunderbar raffinierte Bowmore 15 Years Old einen entscheidenden Moment ein und ist eine Hommage an das kreative Flair und die Leidenschaft seiner Kreateure. Der aus exquisiten First Fill Bourbonfässern und Hogsheads gefertigte Whisky offenbart einen erfrischend erhebenden und stilvollen Charakter.

Leistung und außergewöhnliche Liebe zum Detail verbinden den Aston Martin DB Mk III und Bowmore 18 Years Old. Der leistungsstarke Single Malt ist eine Rarität und besonders gediegen durch die Zeit, die er in den besten Oloroso und Pedro Ximénez Fässern verbracht hat.

Manuel Gonzalez, Brand Director für Global Travel Retail, sagte: Aston Martin ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir durch eine Kombination aus spannenden Innovationen und limitierten Sondereditionen den Global Travel Retail Portfolio aufwerten. Die Designed by Aston Martin-Kollektion zeigt auf, welche Ambitionen wir für die Marke Bowmore hegen, und bietet unseren Kunden neue Konzepte mit starker Anziehungskraft für die Verbraucher sowie wichtige Wachstumschancen."

Das erste Sortiment der Designed by Aston Martin-Serie, die exklusiv bei Global Travel Retail erhältlich ist, kommt ab August 2021 in den Handel. Der Bowmore 10 Years Old ist für 59 US-Dollar UVP, der Bowmore 15 Years Old für 80 US-Dollar UVP und der Bowmore 18 Years Old für 121 US-Dollar UVP erhältlich.

Die limitierte Flasche und das Verpackungsdesign werden weltweit im Duty-Free erhältlich sein, unter anderem an den wichtigsten Flughäfen in London Heathrow, Frankfurt, Hainan, Istanbul und Taiwan.

Für weitere Informationen über Bowmore Aston Martin, besuchen Sie: astonmartin-travel-bowmore.com

