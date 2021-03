WuXi AppTec

WuXi AppTec schließt die Übernahme von OXGENE ab und baut damit das Serviceangebot für Zell- und Gentherapie für globale Kunden weiter aus

Philadelphia und Oxford (ots/PRNewswire)

WuXi AppTec, ein weltweit führender Anbieter von F&E- und produktionsunterstützenden Dienstleistungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen und medizintechnischen Industrie, gab heute den Abschluss der Übernahme von OXGENE bekannt, einem bahnbrechenden Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, das skalierbare Gentherapie-Technologien entwirft und entwickelt. Mit dieser Akquisition kann WuXi AppTec seinen Kunden eine umfassende Unterstützung bei der Erstellung und Entwicklung modernster Zell- und Gentherapien für bedürftige Patienten weltweit bieten.

OXGENE wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von WuXi Advanced Therapies (WuXi ATU), dem Zell- und Gentherapie-Geschäftsbereich von WuXi AppTec, der Contract Testing, Development and Manufacturing Organization (CTDMO), werden. Die integrierten Plattformen von WuXi ATU transformieren die Entwicklung, das Testen, die Herstellung und die Kommerzialisierung von Zell- und Gentherapieprodukten und beschleunigen deren Markteinführung. OXGENE, das seinen Namen beibehalten wird, ist die erste Einrichtung von WuXi ATU in Europa und wird diese branchenführenden Fähigkeiten weiter ausbauen.

Seit der Gründung im Jahr 2011 bietet OXGENE der Zell- und Gentherapie-Industrie durch neuartige Technologien und Auftragsforschungslösungen Entdeckungs- und Biomanufacturing-Lösungen an. Außerdem bietet es Fertigungssysteme, die eine außergewöhnliche Skalierbarkeit bieten. Die neuartige TESSA-Technologie von OXGENE für die Herstellung von adeno-assoziierten Viren (AAV) und die XLenti-Stable-Lösungen für die Herstellung von Lentiviren vereinfachen die Herstellung von Zell- und Gentherapien und senken gleichzeitig die Kosten erheblich.

"OXGENE ist stolz darauf, eine Reihe von Plattformen der nächsten Generation entwickelt zu haben, die die Komplexität der Herstellung von viralen Vektoren für Gen- und Zelltherapien adressieren", sagte Dr. Ryan Cawood, Gründer und Chief Executive Officer von OXGENE. "Wir freuen uns, dem Team von WuXi ATU beizutreten und gemeinsam an der Skalierung unserer Technologien als kombiniertes Unternehmen zu arbeiten. Dies wird unser Serviceangebot für die Kunden stärken und erweitern und den Umfang und die Kosten der Markteinführung von Zell- und Gentherapien um Größenordnungen verbessern. Der Nutzen wird für die Industrie und für Patienten weltweit erheblich sein."

"Wir freuen uns, OXGENE bei WuXi ATU begrüßen zu dürfen", sagte Dr. David Chang, Chief Executive Officer von WuXi ATU. "Durch die Kombination der erstklassigen Zell- und Gentherapie-CTDMO-Plattform von WuXi ATU mit den innovativen Fähigkeiten von OXGENE werden wir in der Lage sein, transformative Lösungen für unsere Kunden anzubieten. Dieser Unternehmenszusammenschluss ist ein bedeutender Schritt in unserem Bestreben, unsere Kunden und Partner weltweit in die Lage zu versetzen, wirksamere und leichter zugängliche neuartige Therapien für Patienten auf der ganzen Welt bereitzustellen."

Informationen zu OXGENE

OXGENE bietet End-to-End-Vertragsdienstleistungen für Zell- und Gentherapieunternehmen an, die innovative Arzneimittelkandidaten entdecken, entwickeln, herstellen und in großem Maßstab für die globale Vermarktung testen wollen. OXGENE bietet schnelle, kosteneffektive Dienstleistungen durch proprietäre Technologie- und Automatisierungsplattformen für die molekulare Entdeckung und durch die Integration der gesamten Suite von Technologien, die für die Herstellung von Zell- und Gentherapien benötigt werden. OXGENE ist bekannt für seine Expertise im Design von DNA-Sequenzen, der Optimierung der Expression von Proteinen, der Entwicklung von Zelllinien und der Verbesserung von viralen Delivery-Systemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oxgene.com

Informationen zu WuXi Advanced Therapies

Als Geschäftseinheit für neuartige Therapien von WuXi AppTec ist WuXi Advanced Therapies (WuXi ATU) eine Contract Testing, Development and Manufacturing Organization (CTDMO), die integrierte Plattformen für die Entwicklung, das Testen, die Herstellung und die Vermarktung von Zell-, Gen- und anderen neuartigen Biopharmazeutika anbietet. Unsere Dienstleistungen und Lösungen beschleunigen die Markteinführung und unterstützen Kundenprogramme auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancedtherapies.com

Informationen zu WuXi AppTec

WuXi AppTec bietet ein breites Portfolio an F&E- und Produktionsdienstleistungen, die es Unternehmen aus der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche weltweit ermöglichen, Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zukommen zu lassen. Als innovationsgetriebenes und kundenorientiertes Unternehmen unterstützt WuXi AppTec seine Partner dabei, die Produktivität bei der Weiterentwicklung von Produkten im Gesundheitswesen durch kostengünstige und effiziente, sozialverträgliche und nachhaltige Lösungen zu verbessern. Mit branchenführenden Fähigkeiten wie F&E und Produktion für niedermolekulare Medikamente, Zell- und Gentherapien sowie Tests für medizinische Geräte ermöglicht die offen zugängliche Plattform von WuXi AppTec mehr als 4.100 Mitarbeitern aus über 30 Ländern, die Gesundheit von Bedürftigen zu verbessern - und die Vision zu verwirklichen, dass "jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann." Besuchen Sie: www.wuxiapptec.com