TRAFiX

TP ICAP Plc implementiert TRAFiX OMS

New York und London (ots/PRNewswire)

TRAFiX, ein maklerneutrales FinTech-Unternehmen, und ICAP, Teil der TP ICAP Group, eines führenden Anbieters von Marktinfrastrukturen, haben eine mehrjährige Vereinbarung bezüglich des Übergangs der Trading Desks für Aktienhandel von ICAP in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik auf die fortschrittlichen Handelssysteme und das globale FIX-Netzwerk von TRAFiX geschlossen. ICAP ist nun vollständig in TRAFiX integriert und die Handelstechnologie wird von ihren Broker-Desks auf der ganzen Welt genutzt.

"TRAFiX freut sich, unsere bestehenden Beziehungen zur ICAP von den USA auf Europa und Asien ausgeweitet zu haben. Unsere proprietäre Unternehmensarchitektur wurde bewusst so konzipiert, dass sie Firmen wie ICAP dabei unterstützt, ihre High- und Low-Touch-Workflows über mehrere Desks und Regionen hinweg gesetzeskonform zu rationalisieren", so Michael Ottrando, Managing Director & Global Head of Sales von TRAFiX. "Die Zuverlässigkeit unserer hochmodernen Software und die engagierten Teams von TRAFiX und ICAP waren entscheidend für den Erfolg dieser Implementierung. TRAFiX hat sich voll und ganz dem globalen Markt verschrieben und ist bereit für weiteren Erfolg."

"Wir freuen uns auf eine langfristige Beziehung mit ICAP, die nahtlos integrierte Technologie zur Unterstützung von Wachstum bietet. Diese Partnerschaft zeigt die Stärke unseres strategischen Plans zur Erweiterung unseres Geschäfts", sagte Walter Fitzgerald, CEO von TRAFiX.

Dan Wray, Group Chief Information Officer, TPICAP, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit TRAFiX. Wir haben die Plattform aufgrund ihrer Funktionalität, Flexibilität und Geschwindigkeit gewählt. Der Übergang zu TRAFiX ist für unsere Kunden und Makler problemlos verlaufen."

Über TP ICAP:

TP ICAP ist ein globales Unternehmen professioneller Vermittler, das eine zentrale Rolle auf den weltweiten Finanz-, Energie- und Rohstoffmärkten spielt.

Über unsere Kerngeschäfte, Tullett Prebon, ICAP, PVM, Coex Partners, Louis Capital Markets, Tullett Prebon Information, ICAP Information Services und PVM Data Services, schaffen wir starke Netzwerke - persönlich und durch Technologie. Wir bieten umfassende Analysen und Einblicke in Marktbedingungen und langfristige Trends. Wir kombinieren Daten, Wissen und Intelligenz zu kontextbezogenen Erkenntnissen und kommerzieller Anleitung. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen ermöglichen wir es unseren Kunden, vertrauensvoll Geschäfte zu tätigen, den Kapital- und Warenfluss in die ganze Welt zu erleichtern, Investitionen zu fördern und zum Wirtschaftswachstum beizutragen.

Unsere Werte Ehrlichkeit, Integrität, Respekt und Exzellenz bilden die Grundlage für alles, was wir tun.

Über TRAFiX:

TRAFiX ist ein maklerneutrales FinTech-Unternehmen, das innovative Order- & Execution Management-Lösungen für den Aktien- und Optionshandel, Echtzeit-FIX-Konnektivität und normalisierte API-Schnittstellen anbietet, um die funktionalen und rechtlichen Anforderungen der Finanzdienstleistungsbranche zu erfüllen. Unser skalierbares Angebot wurde speziell unter Anwendung der neuesten Verbesserungen in Softwareentwicklung und Unternehmensarchitektur entwickelt, um die wachsenden Herausforderungen der heutigen Handelsgemeinschaft zu bewältigen. Das TRAFiX-Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und konzentriert sich auf die Entwicklung überlegener Anwendungen, die sich in das technologische Ökosystem unserer Kunden integrieren und die Gesamtbetriebskosten senken.

Pressekontakt:

Für TRAFiX: Michael Ottrando

Managing Director

Global Head of Sales

732-859-6152

mottrando@trafix.com

www.trafix.com



Für TPICAP: Joss Turner

Communications Executive

TP ICAP

+44 207 2007 456

Joss.Turner@tpicap.com