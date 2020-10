House of Real Estate AG

Das digitale Angebotsverfahren DAVE von RE/MAX erzielt einen durchschnittlich 17 % höheren Verkaufspreis

Bild-Infos

Download

Rothenburg (ots)

Seit einem Jahr ist das digitale Angebotsverfahren DAVE von RE/MAX bereits erfolgreich im Einsatz. Es unterstützt die Verkäufer und Käufer auf einer fairen und transparenten Basis, den richtigen Verkaufspreis zu finden.

Zu welchem Preis kann ich verkaufen? Das ist wohl die erste Frage, die sich Verkäufer und Verkäuferinnen von Immobilien stellen. Und umgekehrt fragen sich auch potenzielle Käufer/-innen, ob der Preis marktgerecht und gerechtfertigt ist.

RE/MAX setzt durch das exklusive digitale Angebotsverfahren bei der Preisfindung neue Massstäbe und sorgt dafür, dass der Prozess transparent und sicher abläuft. Dabei profitieren alle involvierten Parteien von den gleichen Voraussetzungen und Regeln.

Digital - aber mit persönlicher Beratung

Nach der Besichtigung der Immobilie können die Interessenten sofort ein Angebot abgeben. Spontan und von überall her: mit dem Smartphone, Tablet oder dem PC. Durch die verschiedenen Angebote erfährt der Verkäufer sofort, welcher Preis in der aktuellen Marktsituation möglich ist und kann zum besten Preis verkaufen. In der ganzen Angebotsphase werden die Verkäufer/-innen vom RE/MAX Partner unterstützt und beraten.

Für die verschiedenen Interessenten kommt es so zu einer nachvollziehbaren, fairen und transparenten Preisfindung. Auf dieser Basis können sie entscheiden, welchen Preis sie für die Wohnung oder das Haus zu zahlen bereit sind.

Mit DAVE den optimalen Verkaufspreis erzielen

Seit einem Jahr hat RE/MAX Erfahrungen mit dem digitalen Angebotsverfahren DAVE gesammelt. DAVE verhilft Verkäufern und Käufern nachweisbar zu einem besseren Preis. Bei über 50 durchgeführten Verfahren wurden durchschnittlich 17 % höhere Verkaufspreise erzielt, wobei alle Käuferinnen und Käufer von den gleichen Bedingungen profitieren und somit ihr persönliches Angebot unterbreiten können. Weil die potenzielle Käuferschaft ihr Angebot mit einer Finanzierungsbestätigung eines Bankinstitutes bestätigen muss, sind alle Angebote bankengeprüft und gewährleistet. Durch die Prüfung der Bank kann die Käuferschaft zudem sicherstellen, nicht zu viel für die Immobilie zu bezahlen.

Fair und transparent

RE/MAX ist überzeugt, dass jede und jeder im Immobiliengeschäft gewinnen kann - Verkäuferinnen, Verkäufer, Käuferinnen, Käufer und alle Partner von RE/MAX. Ziel ist es, die richtigen Leute zusammenzubringen und den Verkaufsprozess mit hilfreichen Dienstleistungen und Tools zu unterstützen.

Pressekontakt:

Raphael Wicki

+41 41 429 81 81

raphael.wicki@remax.ch