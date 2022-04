Lucerne Capital Management

LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT GIBT ABSTIMMUNG FÜR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG VON JUST EAT TAKEAWAY.COM AM 4. MAI BEKANNT

Greenwich, Connecticut, und Amsterdam (ots/PRNewswire)

Lucerne beabsichtigt, GEGEN die Wiederwahl von Brent Wissink in den Vorstand, GEGEN die Wiederwahl des gesamten sechsköpfigen Aufsichtsrats, GEGEN die Erteilung von Befugnissen des Vorstands zur Ausgabe von Aktien und GEGEN die Genehmigung des Vergütungsberichts zu stimmen

Lucerne Capital Management, L.P. (Lucerne), ein langfristiger Aktionär von Just Eat Takeaway.com (das „Unternehmen"), hat bekannt gegeben, wie es beabsichtigt, an der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 4. Mai 2022 abzustimmen.

„Unsere heutige Abstimmung soll eine klare Botschaft an den Vorstand senden, die unsere Enttäuschung über die finanzielle Leistung von Just Eat Takeaway.com zum Ausdruck bringt", erklärte Pieter Taselaar, Gründungspartner und Portfolio-Manager von Lucerne. „Es besteht ein klarer Bedarf an signifikanten Veränderungen, damit das Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpfen kann."

Die Absicht von Lucerne zur Abstimmung auf der Hauptversammlung lautet wie folgt:

Antrag 1 - Offene Sitzung

Stimme: Keine

Antrag 2a - Erhalt des Vorstandsberichts (kein Stimmrecht)

Stimme: Keine

Antrag 2b - Genehmigung des Vergütungsberichts

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Lucerne hält ein Votum „dagegen" für angemessen, da die Vergütung 2021 selbst nicht im Einklang mit der Gesamtleistung von Vorstand und Aufsichtsrat steht.

Antrag 2c - Annahme von Jahresabschlüssen und statutarischen Berichten

Lucerne will dafür stimmen.

stimmen. Begründung: Votum „dafür", da derzeit kein Anlass besteht, an den Prüfungshandlungen des Unternehmens oder seinen Abschlussprüfern zu zweifeln.

Antrag 3 - Änderung der Vergütungspolitik für den Vorstand

Lucerne beabsichtigt, sich der Stimme zu enthalten .

Antrag 4a - Genehmigung der Entlastung des Vorstands

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Lucerne ist unter anderem der Ansicht, dass die Kommunikation des Vorstands mit den Aktionären zu verschiedenen wichtigen Fragen schlecht war.

Antrag 4b - Genehmigung der Entlastung des Aufsichtsrats

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Lucerne ist der Auffassung, dass der Aufsichtsrat unter anderem für die schlechte Kommunikation des Vorstands mitverantwortlich ist.

Antrag 5a - Wiederwahl von Jitse Groen in den Vorstand

Lucerne beabsichtigt, sich der Stimme zu enthalten .

Antrag 5b - Wiederwahl von Brent Wissink in den Vorstand

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Lucerne ist der Meinung, dass Herr Wissink unter anderem für eine schlechte Kommunikation mit den Aktionären mitverantwortlich ist.

Antrag 5c - Wiederwahl von Jörg Gerbig in den Vorstand

Lucerne will dafür stimmen.

Antrag 6a bis einschließlich 6f - Wiederwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Lucerne ist der Ansicht, dass es im Interesse des Unternehmens liegt, dass der derzeitige Aufsichtsrat aufgrund dieser Kommunikationsfragen ersetzt werden sollte.

Antrag 7 - Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Aktien

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: Der aktuelle Aktienkurs ist nicht attraktiv.

Antrag 8 - Ermächtigung des Vorstands, Vorkaufsrechte von Aktienausgaben auszuschließen

Lucerne beabsichtigt, dagegen zu stimmen.

zu stimmen. Begründung: potenzielle Verwässerung im Verhältnis zum aktuellen, nicht attraktiven Aktienkurs.

Antrag 9 - Ermächtigung zum Rückkauf von bis zu 10 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals

Lucerne will dafür stimmen.

Antrag 10 - Sonstige Geschäfte (kein Stimmrecht)

Stimme: Keine

Antrag 11 - Geschlossene Sitzung

Stimme: Keine

Informationen zu Lucerne Capital Management

Lucerne Capital Management wurde im Jahr 2000 gegründet und wird gemeinsam von Pieter Taselaar und Thijs Hovers verwaltet. Lucerne Capital Management ist eine Investmentfirma, die sich auf die Bottom-up-Aktienauswahl mit Schwerpunkt auf den europäischen Markt spezialisiert hat.