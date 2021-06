Huawei

Huawei und Temenos verkünden Technologie-Partnerschaftsabkommen

Genf, Schweiz und Shanghai, China (ots/PRNewswire)

- Temenos wird als erster Anbieter von Kernbankensoftware mit Huawei-Infrastruktur und Huawei Public Cloudzertifiziert - Temenos und Huawei werden gemeinsam führende Finanzdienstleistungsangebote in der Cloud auf den Markt bringen, um Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz, Markteinführungszeit und Innovation zu fördern - Temenos unterstreicht seine Führungsrolle in der Cloud und liefert seine Software über alle wichtigen Public-Cloud-Anbieter

Während des Huawei Intelligent Finance Summit 2021 gaben Huawei und Temenos, das Bankensoftwareunternehmen, eine Partnerschaft bekannt, um die cloud-native Kernbankenlösung von Temenos in der Huawei Public Cloud anzubieten. Temenos ist die erste Kernbankensoftware, die mit Huawei-Infrastruktur und Huawei Public Cloud zertifiziert ist.

Geografisch deckt die Partnerschaft Asien mit besonderem Fokus auf China ab und umfasst auch Afrika, Europa, Lateinamerika und den Nahen Osten.

Die Partnerschaft bringt die umfangreichen Stärken von Huawei in den Bereichen Cloud-Hosting, Implementierung und Integration mit der Leistungsfähigkeit der branchenführenden Bankensoftware von Temenos zusammen. Der Umfang der Partnerschaft umfasst Vertrieb und Marketing, Implementierung und Schulung.

Finanzinstitute können ihre Kernbankensysteme auf der Huawei Cloud modernisieren und von elastischer Skalierbarkeit, Kosten- und Betriebseffizienz profitieren. Gemeinsam werden Temenos und Huawei Banken jeder Größe helfen, schneller auf den Markt zu kommen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und ein branchenführendes Kosten-Ertrags-Verhältnis zu erreichen.

Die beiden Unternehmen sind nachweislich erfolgreich und haben eine Reihe von bestehenden Kunden und erfolgreichen Projekten in APAC. Die beiden Unternehmen sehen bereits eine bedeutende Markttraktion und haben eine Reihe von neuen Perspektiven in Arbeit. Temenos und Huawei werden gemeinsam auf den Markt gehen, wobei sie sich auf China konzentrieren und mit abgestimmten Marketing- und Vertriebsprozessen auf weitere Regionen zugehen werden.

Temenos und Huawei haben eine große Reichweite auf dem globalen Finanzdienstleistungsmarkt. Mehr als 3.000 Bank- und Finanzinstitute weltweit, die die Bankbedürfnisse von 1,2 Milliarden Menschen bedienen, vertrauen auf die cloud-native, API-first Technologie von Temenos. Huawei arbeitet außerdem mit mehr als 2.000 Finanzinstituten weltweit zusammen, darunter 47 der 100 größten Banken der Welt.

Die wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten Modellen hat sich während der Coronavirus-Pandemie beschleunigt, da die Banken widerstandsfähigere und agilere Technologie-Angebote benötigen. Die Cloud hat sich als Methode zur Softwarebereitstellung für Digital-First-Banken etabliert, die schnell und mit minimalen IT-Infrastrukturkosten starten müssen. Größere Banken wechseln zunehmend in die Cloud, um ihre Systeme schrittweise zu modernisieren, die IT-Komplexität zu reduzieren und die Kosten zu senken, um schneller auf den Markt zu kommen.

Philip Barnett, Präsident für strategisches Wachstum und Mitglied des Vorstands von Temenos, sagte: "Wir freuen uns, dass wir unsere Führungsposition im Bereich Cloud ausbauen und die ersten sind, die mit Huawei zertifiziert wurden. Diese gemeinsame Go-to-Market-Strategie mit Huawei wird unsere Marktdurchdringung in China, das einen adressierbaren Markt von ca. 6 Mrd. US-Dollar darstellt, massiv beschleunigen und wir dehnen sie auf den Nahen Osten, Afrika, Europa und Lateinamerika aus. Gemeinsam können wir sowohl Digital-First-Banken als auch großen Banken, die eine Kernmodernisierung benötigen, dabei helfen, ihren Schritt in die Cloud zu beschleunigen. Unsere API-first, Cloud-native Kernbankenlösung auf Basis der Huawei Cloud wird Banken Flexibilität, Agilität und Elastizität bieten und die Markteinführung beschleunigen. Unsere Zertifizierung für die Huawei Cloud zeigt, dass unsere Cloud-agnostische Banking-Plattform es Banken ermöglicht, eine Multi-Cloud-Strategie zu verfolgen und mit dem Cloud-Anbieter ihrer Wahl ein Höchstmaß an aktiver Ausfallsicherheit zu erzielen."

"Huawei ist bereit, die Zusammenarbeit mit branchenführenden, für Technologielösungen kompetenten Partnern wie Temenos weiter zu stärken. Das digitale Ökosystem ist ein Ort, an dem alle Teilnehmer gemeinsam Werte schaffen und teilen. Durch die Stärkung von Partnerschaften können wir gemeinsam Probleme lösen und Werte für Kunden schaffen, den Kuchen vergrößern und neue Wachstumsräume für die Finanzbranche erschließen", so Ma Yue, Stellvertretender Geschäftsführer der Huawei Enterprise Business Group (EBG); Präsident der Huawei EBG Global Partner Development and Sales.

Der Huawei Intelligent Finance Summit 2021 fand vom 03. bis 04. Juni in Shanghai statt. Der Huawei Intelligent Finance Summit ist eine globale IKT-Veranstaltung, die von Huawei ausgerichtet wird und sich auf die Finanzbranche konzentriert. Er wurde 2013 gegründet, alle Teilnehmer waren die Branchenelite der Finanzindustrie. Weitere Informationen zum Huawei Global FSI Summit finden Sie unter: https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en /index.html

