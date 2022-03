Artmarket.com

Artmarket.com: eine Reihe von bekannten Künstlern steigen in NFTs ein, darunter Damien Hirst, Takashi Murakami und Vhils

Paris, 4. März 2022

Vor einem Jahr eroberten NFTs den Kunstmarkt im Sturm, wobei die großen Auktionshäuser das Phänomen erheblich verstärkten: erst Christie's, dann Sotheby's und Phillips. Zahlreiche Kunstgalerien ließen sich rasch verführen, einige, wie die Pace Gallery, entwickelten ihre eigenen Plattformen. Die meisten von ihnen ziehen es hingegen immer noch vor, abzuwarten, selbst wenn ihre Künstler bereits an großen digitalen Projekten arbeiten und manche Künstler mit ihren eigenen digitalen Abenteuern eigenständig vorgeprescht sind.

Vhils, Delphic (2012). Zerrissenes Plakat, Zerreißen, Epoxidharz. Verkauft um 39.300 US-Dollar am 5. Mai 2019 ©Artcurial

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice: „Die Versuchung für Künstler ist groß, den neuen NFT-Markt zu testen, der ein schwindelerregendes Wachstum aufweist und vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Mode, Musik, Videospiele usw. eröffnet. Jedoch gelten in diesem Universum ganz eigene Codes: Um Erfolg zu haben, muss man in der Lage sein, ein echtes digitales Projekt auf die Beine zu stellen, und man muss eine Gemeinschaft von Sammlern zusammenbringen, smarte Verträge abschließen und den gesamten Prozess der ‚Drops' bewältigen."

Viele von diesen logistischen Aufgaben würden normalerweise von einer Galerie erledigt, aber bisher wurden sie von den Künstlern selbst und ihren Teams übernommen, mit unterschiedlichen Erfolgsgraden.

Große Namen in der Zeitgenössischen Kunst

Als Meister in der Zusammenarbeit mit großen Marken hat der japanische Künstler Takashi Murakami in den letzten paar Monaten mit dem RTFKT Studio gearbeitet, das kürzlich von der Firma Nike gekauft wurde: „Ich hatte das Gefühl, dass ich von diesen jungen Leuten viel über das Metaversum lernen konnte." Ende März 2021 hatte Murakami 108 Blumen auf der OpenSea-Plattform gepostet, nahm sie aber ein paar Tage später wieder herunter. Dank dieser neuen Zusammenarbeit mit RTFKT und nach der Überarbeitung seiner Werke sowie seiner smarten Verträge ist er dabei, einen neuen Drop seiner Murakami.Flowers zu veranstalten.

https://murakamiflowers.kaikaikiki.com/

Urs Fischer veröffentlichte auch eine Sammlung von NFTs im Frühjahr 2021. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Larry Gagosian, sein Galerist, er wollte sich die Zeit nehmen, um die Fragen der NFT-Technologie zu erkunden, bevor er sich darauf einlassen würde. Inzwischen hat Damien Hirst ebenfalls eine Sammlung von NFTs namens The Currency gestartet. Damien Hirst ist in die Fußstapfen von Andy Warhol (dessen gleichnamige Stiftung im Mai 2021 fünf seiner digitalen Kreationen in Form von NFTs via Christie's versteigert hat) getreten und hat 10.000 Werke an der Grenze zwischen einmaligen Schöpfungen und austauschbaren Investitionen geschaffen und damit den nicht austauschbaren Aspekt von NFTs in Frage gestellt: „Wenn sich Kunst ändert und eine Währung wird, und wenn Währung Kunst wird."

https://opensea.io/collection/thecurrency

Die Straßenkünstler sind bereits einen Schritt voraus...

An das Arbeiten mit, aber auch ohne die Unterstützung ihrer Galerien gewöhnt, sind Straßenkünstler ein bisschen besser ausgerüstet, um im NFT-Dschungel zu navigieren. Die meisten von ihnen haben Pseudonyme angenommen und damit begonnen, im Verborgenen zu arbeiten, oft in der Nacht, während ihre Werke erst in der Dämmerung entdeckt wurden, bevor sie in den sozialen Netzwerken um die Welt reisten. Dieser Modus operandi hat viel mit NFT-Drops gemeinsam.

Der portugiesische Künstler Vhils, bekannt für seine Murales – die durch Abtragen von Material mit einem Meißel oder mit Sprengstoff entstehen – hat seine Beherrschung digitaler Codes klar unter Beweis gestellt. Sehr aktiv auf Twitter, Discord und Instagram, hat er bereits um die zehn Sammlungen auf der Plattform Nifty Gateway. Seine vergänglichen Kreationen bekommen somit eine alternative Möglichkeit, im digitalen Raum zu existieren. Es ist nun möglich, Videos seiner Explosionen und der daraus resultierenden „Trümmer" zu kaufen.

In Anlehnung an seine künstlerischen Praktiken verwendet Vhils auch eine der mit NFTs verknüpften Optionen, bekannt als „Burning", um NFTs aus ihren Blockchain-Verträgen zu löschen. „Durch das Burning können NFT-Halter meiner früheren Drops diese gegen neue und seltenere eintauschen. Dieser Prozess gibt den Unterstützern meiner Arbeit die Möglichkeit, zu beeinflussen, welche Werke leben und welche untergehen.

https://niftygateway.com/collections/vhilsdestroydrawing

Zwei weitere Straßenkünstler aus der Danysz Gallery, Faile und Futura 2000, haben ebenfalls Token auf der Nifty-Gateway-Plattform gemünzt, ebenso wie Shepard Fairey, D*Face, Mr Doodle und sogar Kenny Scharf.

Die Innovatoren

Daniel Arsham erkannte sehr schnell die Möglichkeiten, sein Universum über eine Zusammenarbeit mit dem Studio SixN.Five auf das Metaversum auszuweiten. Im Mai 2021 haben sie gemeinsam eine Open Edition mit dem Titel Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year) gestartet: 671 NFTs wurden zu einem Einführungspreis 1.500 US-Dollar gemünzt, während der niedrigste Preis für einen davon derzeit bei 4.900 US-liegt. Von der Galerie Perrotin vertreten, hat Daniel Arsham bereits sechs weitere Serien von NFTs in mehr oder weniger seltenen Editionen produziert, vom einzigartigen Werk namens Eroding and Reforming Venus of Arles (72.6 Years) bis zu einer Auflage von 200 Exemplaren namens Eroding and Reforming 356.

https://niftygateway.com/profile/danielarsham/collections

Unter den Angeboten von zeitgenössischen Künstlern, die die Codes des NFT-Markts am besten nutzen, ist eines der beachtlichsten jenes der Rocket Factory. Der Künstler Tom Sachs, vertreten von der Galerie Thaddaeus Ropac, hat 1.000 Raketen erfunden, die aus drei Teilen bestehen (Spitze, Rumpf und Leitwerk), die extra gekauft und zu einer vollständigen Rakete zusammengesetzt werden können. Diese kann dann „abheben": Die drei Teile werden gelöscht und durch eine neue Rakete ersetzt, während eine ‚echte' Kopie von Tom Sachs hergestellt und in die Luft geschossen wird: „Der NFT der fertigen Rakete, ihr physischer Raketenzwilling (falls er geborgen wird) und das Video, das den Start dokumentiert, bilden eine Heilige Dreifaltigkeit."

https://tomsachsrocketfactory.com/how-it-works

Trotz der Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit von Zahlungen in elektronischen Geldbörsen und der Entstehung von NFTs auf Plattformen (beginnend mit OpenSea), sieht eine steigende Zahl zeitgenössischer Künstler eine enorme Chance in der NFT-Technologie, um ganze Kapitel ihrer Arbeit zum Leben zu erwecken, die vorher nicht gehandelt werden konnten, und um neue Kreationen im Metaversum zu erfinden.

