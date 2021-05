Artmarket.com

Artmarket.com: Echte Gemälde von Blue-Chip-Künstlern bleiben die Superstars des Kunstmarkts, sagt Artprice

Der Kunstmarkt schien nach dem Online-Verkauf des NFT-Bildes Everydays von Beeple (das Anfang März für 69 Millionen Dollar verkauft wurde) seine Vergangenheit und alle seine Orientierungspunkte aufgegeben zu haben. Aber die großen New Yorker Frühjahrsverkäufe haben gezeigt, dass Blue-Chip-Künstler (Picasso, Basquiat, Monet, Warhol usw.) die wahren Säulen des internationalen Kunstmarkts bleiben. Artprice erinnert uns daran, dass die grundlegenden Prinzipien des Preisniveaus von Künstlern und Kunstwerken auch im Jahr 2021 sehr lebendig und aktuell sind.

Thierry Ehrmann, Präsident und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice: "Die digitale Umstellung des Kunstmarkts - die vor etwas mehr als einem Jahr deutlich beschleunigt wurde - hat die Grundlagen, auf denen sich dieser Markt seit drei Jahrzehnten entwickelt hat, nicht erschüttert. Als die westlichen Länder begannen, sich von der Gesundheitskrise zu erholen, trat seine stabile und rationale Struktur schnell wieder zutage."

Über 1 Milliarde Dollar in drei Tagen

Während die Londoner Verkäufe um mehrere Wochen verschoben wurden und teilweise durch die Umsetzung des Brexit geschwächt waren, waren die New Yorker Prestige-Verkäufe das erste große Stelldichein des Kunstmarkts seit über einem Jahr. Diese einzigartige Konzentration von Meisterwerken der Moderne, der Nachkriegszeit und der Gegenwart, die alle in nur wenigen Tagen angeboten wurden, beruhigte den Markt und seine Anhänger schnell. Der erste Posten, der am 11. Mai bei Christie's unter den Hammer kam - Night Vision von Alex da Corte (1980) -, verdoppelte seine Schätzung und erreichte 187.500 Dollar.

Artprice hat eine Auswertung der Ergebnisse dieser absolut entscheidenden Woche veröffentlicht, in der das erste Auktionsergebnis über 100 Millionen Dollar seit zwei Jahren erzielt wurde: www.artprice.com/artmarketinsight/over-a-billion-dollars-worth-of-art-sold-in-new-york-this-week

Nachfrage zugleich stark und selektiv

Christie's und Sotheby's boten beide - im Abstand von nur zwei Tagen - Leinwandgemälde von Gerhard Richter an, beide mit dem Titel Abstraktes Bild, datiert auf das Jahr 1992 und mit fast identischen Maßen. Das erste wurde für knapp 7 Millionen Dollar verkauft (und lag damit unter der Schätzung von Christie's, die von 9 bis 12 Millionen Dollar ausging), während das zweite (aus der Sammlung von Anne Windfohr Marion) bei Sotheby's 23,3 Millionen Dollar erreichte.

Der beträchtliche Preisunterschied zwischen den beiden Werken, die sehr ähnliche technische Merkmale aufweisen, ist für Artprice äußerst beruhigend, denn es ist ein Indiz dafür, dass die Nachfrage stark ist, aber die immanente Qualität der einzelnen Arbeiten sowie ihre Herkunft berücksichtigt werden. Eine Nachfrage, die in der Lage ist, ihre Intensität zu regulieren und den Schätzungen zu trotzen.

Top 10 Preissteigerungen in New York (11. bis 14. Mai 2021)

Salman Toor, The Arrival (2019): $ 867.000 (geschätzt $ 60.000 bis $ 80.000)

Lynda Benglis, Knot / Hat B (1993): $ 201.600 (geschätzt $ 15.000 bis $ 25.000)

Hernan Bas, Loving Nobly (2004): $ 94.500: (geschätzt $ 9.000 bis $12.000)

James Ensor, Untitled (1888): $ 143.750 (geschätzt $ 15.000 bis $ 20.000)

Rashid Johnson, Anxious Red Painting (2020): $ 1.950,000 (geschätzt $ 200.000 - $ 300.000)

Frank Stella, Polar Co-Ordinates III (1980): $ 47.880 (geschätzt $ 6.000 bis $ 8.000)

Alexander Calder, Le Buveur d'Eau (1967): $ 378.000 (geschätzt $ 50.000 bis $ 70.000)

Dana Schutz, The Fishermen (2021): $ 2.970,000 (geschätzt $ 400.000 bis $ 600.000)

David Hockney, Home-Made Prints (1986): $ 963.800 (geschätzt $ 150.000 bis $ 200.000)

Kees Van Dongen, Robert de Saint-Loup (1946-47): $ 143.750 (geschätzt $ 20.000 bis $ 30.000)

Nach Beeple's "Freak Wave" im März ist die Rangliste der Künstler, die bei Auktionen im Jahr 2021 das beste Ergebnis erzielten, wieder zu ihrer gewohnten Besetzung mit großen Meistern zurückgekehrt. Beeple wurde jetzt in den Top 5 von Claude Monet und Andy Warhol abgelöst.

Top 10 Künstler nach Auktionsumsatz (1. Januar bis 15. Mai 2021)

1. Pablo Picasso - $ 252.155,000

2. Jean-Michel Basquiat - $ 217.287,000

3. Claude Monet - $ 129.984,000

4. Andy Warhol - $ 108.030,000

5. Sandro Botticelli - $ 93.538,000

6. Banksy - $ 83.540,000

7. Beeple - $ 69.346,000

8. Vincent Van Gogh - $ 63.253,000

9. Zao Wou-Ki - $ 57.529,000

10. Roy Lichtenstein - $ 55.613,000

