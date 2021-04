Menarini Gruppe

Start des Projekts Menarini Pills of Art Junior, von der jüngeren Generation erstellte Videoclips für Kinder und Teenager

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Das Motto lautet, die jüngeren Generationen für die Kunst zu begeistern. Nach dem Erfolg der Menarini Pills of Art mit 18 Millionen Aufrufen weltweit, veröffentlicht Menarini nun die "Junior"-Version, in der junge Kunstexperten die Fragen und manchmal unerwarteten Neugierde der Kinder zu den großen Werken der italienischen Renaissance beantworten. Eine unterhaltsamere Art, Kunst zu sehen, die die großen Meister selbst gutgeheißen hätten.

"Wer sind die Menschen, die in der Primavera abgebildet sind und warum tanzen sie in einem Obstgarten und nicht in einem Ballsaal?" oder "Warum wurde die Medusa auf ein Schild gemalt?" Das sind nur einige der Fragen, die von den jungen Protagonisten der Serie Pills of Art Junior gestellt werden, die ab sofort in italienischer und englischer Sprache auf dem YouTube-Kanal der Menarini Group online ist und mit der das Interesse der jüngeren Generationen an einigen der zeitlosen Meisterwerke der Welt geweckt werden soll. Diese kurzen Videoclips enthüllen Anekdoten, Details und ungeahnte Kuriositäten zu einigen der berühmtesten Kunstwerke, hauptsächlich aus der italienischen Renaissance, dank einfacher und unkomplizierter Fragen von Kindern und Jugendlichen an die (fast) ebenso jungen Kunstexperten.

Caravaggios Medusa, Botticellis Primavera und Raffaels Madonna della Seggiola sind die ersten Menarini Pills of Art Junior, die jetzt auf diesem neuen Kanal zur Verfügung stehen. Diese Videos sollen bald jedoch Monat für Monat mit anderen ähnlichen Kurzvideos neben den bereits sehr beliebten Menarini Pills of Art in einem neuen Bereich erweitert werden. Die Menarini Pills of Art sind kurze Videoclips von etwas mehr als einer Minute Länge, die mit 18 Millionen Aufrufen in acht verschiedenen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Türkisch und Chinesisch) einen unglaublichen Erfolg erzielt haben, das Interesse einer hohen Anzahl von Zuschauern wecken und den Menschen die Welt der Kunst näherbringen.

"Die Welt der Kunst besteht aus Farben, aus Geschichten, aus faszinierenden Charakteren. Wenn man sie auf eine eher "traditionelle" Art und Weise erklärt, mit eher unbekannten Begriffen, erscheint das oft langweilig, besonders für Kinder", so Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, Gesellschafter und Vorstandsmitglieder von Menarini. "Mit den Menarini Pills of Art Junior wollen wir die Kunst mit den Augen der Kinder und Jugendlichen betrachten, mit dem gleichen Sinn für Neugier. Als ob sie auf einer Entdeckungsreise wären, die sie in eine andere Welt der Kunst führt, die reich an Farben aller Schattierungen ist, voller Legenden und Spaß. Eine Reise, bei der wir Details bemerken, die wir als Erwachsene längst nicht mehr wahrnehmen."

Die Menarini Pills of Art Junior stellen nur einen der Schritte auf einer langen Reise dar, die vor mehr als 60 Jahren mit der ersten Veröffentlichung der Menarini-Kunstmonographien begann, die auch heute noch erscheinen. Anschließend wurde die Reise mit Kurzvideos fortgesetzt, die einmal mehr Menarinis langjährige Wertschätzung der italienischen Kunst bestätigten.

Sehen Sie die Menarini Pills of Art Junior auf: https://bit.ly/3wESgYT und die Menarini Pills of Art auf: https://bit.ly/3mITs9b.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484568/Menarini_Pills_of_Art_Junior_Logo.jpg