GWM

GWM veranstaltet ein globales Autofestival zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Vor Kurzem hat GWM ein globales Autofestival in Überseemärkten ins Leben gerufen, um seine führende Stellung bei intelligenten Fahrzeugen mit neuer Energie (NEVs) voll auszunutzen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

GWM verbessert sein Angebot an intelligenten NEVs durch die Einführung wichtiger Modelle wie den HAVAL H6, den HAVAL JOLION und denGWM POER, die alle mit neuen Leistungs-, Intelligenz- und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind. Im Mai verzeichnete GWM mit 101.020 verkauften Neuwagen einen Zuwachs von 26,18 % gegenüber dem Vorjahresmonat und einen historischen Höchststand bei den Überseeverkäufen von 25.131 Einheiten, die 24,88 % der Gesamtverkäufe ausmachen.

Die GWM HAVAL H6-Familie wurde auf die dritte Generation aufgerüstet. Um den Bedürfnissen der Verbraucher in verschiedenen Märkten nach Umweltschutz und technologischer Konfiguration gerecht zu werden, hat GWM nacheinander den HAVAL H6 HEV und den HAVAL H6 PHEV auf den Markt gebracht. Beide Modelle basieren auf der L.E.M.O.N.- DHT-Technologie und bieten erstklassige Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Die aktualisierte H6-Familie zeichnet sich durch fortschrittlichere Intelligenz und höhere Sicherheit aus und wurde daher vom Australasian New Car Assessment Program (A-NCAP) mit der 5-Sterne-Sicherheitsbewertung ausgezeichnet. Die herausragende Produktstärke des HAVAL H6 hat seit seiner Einführung die Gunst von mehr als 4 Millionen Verbrauchern weltweit gewonnen.

Der HAVAL JOLION, ein weiteres GWM-Modell, ist auf den Stadtverkehr zugeschnitten und zeichnet sich durch ein modischeres Design und eine modernere Karosseriefarbe aus. Darüber hinaus sind die technischen Konfigurationen des Modells auf die Bedürfnisse der globalen Verbraucher abgestimmt. In verschiedenen Märkten ist der HAVAL JOLION ein Hit bei jungen Verbrauchern, die sein stilvolles Äußeres, sein anspruchsvolles Cockpit und seine intelligente Ausstattung schätzen.

In Südafrika belegte HAVAL JOLION im ersten Monat den ersten Platz bei den Einzelhandelsverkäufen von kleinen SUVs. Das Modell wurde bei den Accelerator Awards der National Association of Automotive Manufacturers von Südafrika (NAAMSA) als der „Top-Importwagen des Jahres" (Newcomer) ausgezeichnet und wurde zusammen mit dem Ferrari SF90, dem Toyota Starlet und dem Kia Pegas für den „Passenger Newcomer of the Year Award" nominiert.

Der GWM POER ist ein intelligenter Premium-Pickup von GWM, der überlegene Geländegängigkeit, außergewöhnliche Ladekapazität und intelligente Spitzentechnologie vereint. Das Pickup-Modell wurde bereits in Australien, Chile, Saudi-Arabien, Südafrika und anderen Märkten eingeführt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, ist der GWM POER mit verschiedenen intelligenten Fahrassistenzfunktionen ausgestattet. Das in Australien eingeführte Modell verfügt über intelligente Sicherheitsfunktionen wie einen Spurhalteassistenten (LKA) und eine automatische Notbremse (AEB). Mit seiner Sicherheitsausstattung und seinen starken Produktstärken hat der GWM POER auch die 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von A-NCAP erhalten und den Titel Bester Pickup des Jahres in Chile gewonnen.

GWM möchte mit dieser Veranstaltung den Wandel bei NEVs beschleunigen und den Verbrauchern fortschrittlichere intelligente NEVs bieten, die ihren Modernisierungsbedarf decken.

In Zukunft wird sich GWM auf den globalen Markenaktionsplan „ONE GWM" konzentrieren und die Einführung intelligenter NEVs nutzen, um das Verbrauchererlebnis kontinuierlich zu verbessern, die Popularität zu steigern und Verbrauchern weltweit hochwertige, personalisierte Mobilitätserlebnisse zu bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2094338/GWM_Holds_a_Global_Car_Festival_to_Upgrade_Customer_Experience.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-veranstaltet-ein-globales-autofestival-zur-verbesserung-des-kundenerlebnisses-301844266.html