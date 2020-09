The Government of St Kitts and Nevis

Das Citizenship by Investment-Programm (CBI) von St. Kitts und Nevis belegt den ersten Platz für die schnellste Staatsbürgerschaft der Welt, Ergebnisse des CBI-Index 2020

Basseterre, Saint Kitts und Nevis (ots/PRNewswire)

Die Föderation von St. Kitts und Nevis bietet eines der besten CBI-Programme (Citizenship by Investment) der Welt an. Dies ist in dem neuen Bericht der Zeitschrift Professional Wealth Management zu lesen, einer Publikation der Financial Times. St. Kitts und Nevis ist nach wie vor das Land mit der kürzesten Einbürgerungszeit und bietet eines der sichersten und familienfreundlichsten CBI-Programme, insbesondere angesichts seines neuen zeitlich begrenzten Angebots.

Im CBI-Index für 2020 steht das CBI-Programm der Föderation an erster Stelle oder gemeinsam an erster Stelle, weil es eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung, gebührende Sorgfalt und Gewissheit bietet und darüber hinaus auf 36 Jahren Erfahrung basiert. Bestnoten erhielt es auch dafür, dass von den Bewerbern keine Reise- und Aufenthaltsgenehmigung für einen Mindestzeitraum verlangt wird.

Der CBI-Index berücksichtigte das zeitlich begrenzte Angebot von St Kitts und Nevis, das geprüften Familien bis zu vier Personen ermöglicht, die Staatsbürgerschaft für 150.000 USD statt 195.000 USD über die Fondsoption zu erhalten. Der Bericht erkennt die wachsende Bedeutung für Investoren an, die in der Lage sein müssen, die Staatsbürgerschaft auch für ihre Familien zu erhalten. St. Kitts und Nevis erlaubt zukünftigen Generationen erfolgreicher Bewerber, die Staatsbürgerschaft zu erben.

Premierminister Dr. Timothy Harris kommentierte dies: "St. Kitts und Nevis ist nicht nur ein Ort für Investoren, sondern auch ein einladendes Zuhause für ihre Kinder und Enkelkinder. Wir haben unsere Straßen sicherer und unsere Rechtsstaatlichkeit stärker gemacht. Wir investieren weiterhin in Bildung und Gesundheitsversorgung. Unsere Wirtschaft ist widerstandsfähig, selbst wenn sie mit externen Schocks wie einer globalen Pandemie konfrontiert wird."

Les Khan, CEO der St. Kitts und Nevis Citizenship by Investment Unit (CIU), erklärt: "Wir konzentrieren uns weiterhin auf das, was für die Anleger am wichtigsten ist, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass wir unseren 'Platinum Standard' beibehalten. Unser zeitlich begrenztes Angebot kommt zu einer Zeit, in der Investoren die Sicherheit für die Familie mehr schätzen denn je. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, ihnen vorübergehend zu gestatten, bis zu drei Mitglieder ihrer Familie für den gleichen Beitrag wie für einen einzelnen Antragsteller einzubeziehen."

Im Rahmen des beschleunigten Antragsverfahrens können Investoren innerhalb von 60 Tagen die Staatsbürgerschaft - und ihren Reisepass, ein separates Verfahren bei CBI - erhalten. Die Antragsteller müssen sich zunächst einem mehrstufigen Due-Diligence-Verfahren unterziehen. Die CIU führte im Zusammenhang mit Covid-19 eine vorübergehende Bestimmung ein, nach der berechtigte Personen - die sich zwingend über diesen Weg bewerben müssen - Anträge online einreichen können. Die CIU wird jedoch nur dann eine Genehmigung ausstellen, wenn der physischen Antrag zu einem späteren Zeitpunkt eingeht.

Wenn sie erfolgreich eingebürgert wurden, haben die Wirtschaftsbürger das Recht, in St. Kitts und Nevis zu wohnen, zu arbeiten und zu studieren. Sie können auch visafrei oder mit einem Einreisevisum in fast 160 Länder und Gebiete reisen und alle wirtschaftlichen und sozialen Vorteile wie einheimische Bürger genießen. Mehr über das Programm Citizenship by Investment (Staatsbürgerschaft nach Investition) von St. Kitts und Nevis erfahren Sie auf der CIU-Website.

ciuunitskn@gmail.com, www.ciu.gov.kn

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg