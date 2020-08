KYBURZ Switzerland AG

Elektromobil-Pionier KYBURZ lädt zum Circular Economy Congress ein

Freienstein (ZH) (ots)

Die Coronakrise hat die Debatte um den Klimawandel erstickt. Höchste Zeit, die Diskussion über die Zukunft unseres Planeten wieder aufzunehmen.

Der Circular Economy Congress von KYBURZ Switzerland bietet am 4. September Gelegenheit dazu: Die Tagung richtet sich an alle, die an einer nachhaltigen Lebensführung und einer ressourcenschonenden Wirtschaft interessiert sind.

Ressourcen schonen, nachhaltig leben

Der Schweizer Elektromobil-Pionier KYBURZ ist ein Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Das Zürcher KMU macht ausrangierte Dreiradroller der Schweizerischen Post fit für ein zweites Leben und gewinnt die Rohstoffe der eingesetzten Batterien eigenhändig zurück. Mit dem Circular Economy Congress will das Unternehmen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten. Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Forschung, Medizin und Ernährung tauschen sich über Themen wie Wachstum, Energieverbrauch und Gesundheit aus.

Renommierte Keynote-Speaker

Am Vormittag stehen Vorträge von renommierten Keynote-Speakern auf dem Programm, darunter Bestsellerautor Mathias Binswanger und Michael Braungart, Vordenker der Circular Economy und Erfinder des Cradle-2-Cradle-Prinzips.

Am Nachmittag geht es in Workshops an die konkrete Umsetzung nachhaltiger Konzepte: Ob Batterien-Recycling, Feinstaubmessung im eigenen Garten oder Kochen mit den vergessenen Geheimnissen der Natur - es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen beschränkt.

Melden Sie sich an unter: https://circular-economy-tagung.ch/anmeldung

