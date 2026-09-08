FEV Group

FEV Consulting von Forbes und Statista als einer der weltweit besten Managementberater ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

FEV Consulting zählt erneut zu den weltweit führenden Managementberatungen. Das Unternehmen wurde von Forbes und Statista in die Liste der World's Best Management Consulting Firms 2026 aufgenommen. Die Auszeichnung unterstreicht die internationale Beratungskompetenz von FEV Consulting und bestätigt den erfolgreichen Ausbau des Unternehmens als globaler Partner für technologiegetriebene Transformation.

Die aktuelle Auszeichnung reiht sich in eine Serie bedeutender internationaler Anerkennungen ein. Bereits Anfang des Jahres wurde FEV Consulting von Forbes und Statista in die Liste der America's Best Management Consulting Firms 2026 aufgenommen. Zuvor war das Unternehmen 2022 und 2023 in der globalen Forbes-Rangliste vertreten. Die erneute Aufnahme bestätigt die nachhaltige Positionierung von FEV Consulting als international anerkannte Managementberatung.

„Die erneute Auszeichnung durch Forbes und Statista bestätigt unseren Anspruch, Unternehmen weltweit bei tiefgreifenden Transformationsprozessen mit einer einzigartigen Kombination aus Strategiekompetenz, Technologieverständnis und Umsetzungsstärke zu begleiten“, sagt Alexander Nase, Global Managing Director von FEV Consulting.

FEV Consulting unterstützt Unternehmen weltweit bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle, Produkte und Organisationen. Das Unternehmen verbindet strategische Beratung mit dem tiefen Technologie- und Engineering-Know-how der FEV Group. So begleitet FEV Consulting seine Kunden bei den großen Transformationsaufgaben unserer Zeit – von Dekarbonisierung, Software-defined Products und Künstlicher Intelligenz über Advanced Robotics bis hin zur Entwicklung resilienter Mobilitäts-, Energie- und Industriesysteme.

Der Beratungsansatz von FEV Consulting verbindet strategische Weitsicht mit technischer Machbarkeit. Kunden profitieren von einer Beratung, die Markt-, Technologie- und Regulierungsexpertise mit der praktischen Erfahrung aus Engineering-, Entwicklungs- und Validierungsprojekten vereint. Dadurch entstehen Lösungen, die nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern sich auch erfolgreich in die Praxis überführen lassen.

Die jährlich von Forbes und Statista veröffentlichte Liste der World's Best Management Consulting Firms basiert auf unabhängigen Befragungen von Branchenexperten und Kunden. Bewertet werden unter anderem fachliche Kompetenz, Branchenexpertise sowie die Bereitschaft zur Weiterempfehlung.

„Diese Auszeichnung ist vor allem eine Anerkennung für unsere Teams weltweit und das Vertrauen unserer Kunden. Sie motiviert uns, unseren internationalen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und Unternehmen mit innovativen, technologiegetriebenen Beratungsleistungen bei ihrer Transformation zu unterstützen. So sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden langfristig“, ergänzt Nase.

Download Pressemitteilung: https://fev.group/d3c5f0

www.fev-consulting.com.