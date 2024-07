iHerb

iHerb nimmt Martha Stewart Wellness in sein weltweites Sortiment auf

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

iHerb, einer der weltweit führenden E-Commerce-Händler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte, gab heute die Aufnahme von drei innovativen neuen Ergänzungsprodukten von Martha Stewart, Marquee Brands und Project #1 Nutrition bekannt. Die neue Reihe von Martha Stewart Wellness Nahrungsergänzungsmitteln – Marine Wellness Collagen, Wellness Greens und Wellness Reds - wird dazu beitragen, Martha Stewarts berühmtes Engagement für Wellness und Vitalität zu iHerb-Kunden in mehr als 180 Ländern zu bringen.

„Als langjährige Befürworter einer gesunden Lebensweise im Alltag wollten wir unser Wellness-Sortiment um gezielte All-in-One-Nahrungsergänzungen erweitern, die sich bequem in das geschäftige Leben der Menschen einfügen", so Thomas Joseph, Executive Vice President, Culinary bei Martha Stewart. „Marthas weithin bekannte morgendliche Saftkur und ihr anhaltender Einfluss im Wellness-Bereich, der durch die Zeitschrift Whole Living die breite Masse erreicht hat, waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung. Da heute so viele Menschen ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden Priorität einräumen, freuen wir uns sehr, drei leistungsstarke, präzise formulierte und wohlschmeckende Lösungen anbieten zu können, die ihnen helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen."

Die neuen Produkte von Martha Stewart Wellness verwenden ausschließlich natürliche, nachhaltig gewonnene Zutaten und sind frei von künstlichen Zusatzstoffen. Die Produktlinie wurde im Hinblick auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet Nahrungsergänzungsmittel, die eine Reihe von Vorteilen bieten und zur Unterstützung eines gesunden Lebensstils verwendet werden können. Die Produkte werden sorgfältig hergestellt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern, eine großartige Ergänzung zu jeder Wellness-Reise.

„Wir sind begeistert, mit Martha Stewart und Project #1 Nutrition zusammenzuarbeiten, um ihre sorgfältig hergestellten Wellness-Produkte Kunden auf der ganzen Welt anzubieten, die wissen, wie wichtig es ist, in jedem Alter sein bestes Leben zu leben", sagte Lindsey Wiefels, SVP of Merchandising bei iHerb. „Der Name Martha Stewart ist ein Synonym für Qualität, Geschmack und Liebe zum Detail, was ihre neue Wellness-Linie zu einem begehrten Produkt mit enormer internationaler Anziehungskraft macht."

Die folgenden Martha Stewart Wellness-Produkte sind jetzt auf der iHerb-Website und der mobilen App erhältlich:

Martha Stewart Marine Wellness Collagen unterstützt die Kollagenproduktion und fördert mit fortschrittlichen Formeln die Schlafqualität Kollagenpeptide verbessern die Knochenfestigkeit, die Elastizität der Haut sowie das Haar- und Nagelwachstum. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Kaffee und geschmacksneutral.*

unterstützt die Kollagenproduktion und fördert mit fortschrittlichen Formeln die Schlafqualität Kollagenpeptide verbessern die Knochenfestigkeit, die Elastizität der Haut sowie das Haar- und Nagelwachstum. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Kaffee und geschmacksneutral.* Martha Stewart Wellness Reds setzt die natürlichen Energiespeicher frei und schützt die Vitalfunktionen mit Antioxidantien und Probiotika in einer Mischung aus Granatapfel und Passionsfrucht. Diese Mischung hilft, den Stoffwechsel anzukurbeln und das Energieniveau den ganzen Tag über zu halten.

setzt die natürlichen Energiespeicher frei und schützt die Vitalfunktionen mit Antioxidantien und Probiotika in einer Mischung aus Granatapfel und Passionsfrucht. Diese Mischung hilft, den Stoffwechsel anzukurbeln und das Energieniveau den ganzen Tag über zu halten. Martha Stewart Wellness Greensversorgt den Körper mit essentiellen Superfoods wie Spinat, Sellerie und Ingwerwurzel in Kombination mit leuchtenden Zitrusfrüchten. Dieses Nahrungsergänzungsmittel liefert in einer einzigen Portion den Wert von grünem Gemüse für einen ganzen Tag und bietet einen Energie- und Immunitätsschub.*

* Diese Aussagen wurden von der Food and Drug Administration nicht bewertet. Diese Produkte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Informationen zu iHerb: iHerb ist eine der weltweit führenden E-Commerce-Destinationen, die eine große Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten anbietet. Unterstützt von 3.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt bedient iHerb mehr als 10 Millionen aktive Kunden in über 180 Ländern und 19 Sprachen. iHerb's ausgeklügeltes globales Logistiknetzwerk wird von acht klimatisierten Fulfillment-Zentren in den USA und Asien unterstützt, die den Kunden ein nahtloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen iHerb mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte corporate.iherb.com.

Informationen zu Martha Stewart

Martha Stewart ist die Gründerin des ersten Multi-Channel-Lifestyle-Unternehmens Martha Stewart Living Omnimedia. Sie ist eine Unternehmerin, Bestsellerautorin von (bisher) 99 Lifestyle-Büchern und Moderatorin einer mit dem Emmy ausgezeichneten Fernsehshow. Sie erreicht monatlich mehr als 100 Millionen treue Fans über multimediale Plattformen und Produkte für den Haushalt. Martha Stewart ist die Autorität, wenn es darum geht, das beste Leben zu leben und zu zelebrieren. Sie und ihre talentierten Mitarbeiter bieten zuverlässige, zeitnahe und nützliche Informationen zu allen Aspekten des täglichen Lebens: Kochen, Unterhaltung, Gartenarbeit, Hausrenovierung, Sammeln, Organisieren, Basteln, gesundes Leben, Urlaub, Hochzeiten und Haustierpflege, in vielen Medienformaten.

Informationen zu Marquee Brands

Marquee Brands ist ein führendes, weltweit tätiges Markenartikler-, Vermarkter- und Medienunternehmen. Marquee Brands befindet sich im Besitz von Investorenfonds, die von Neuberger Berman verwaltet werden, einem der weltweit führenden Investmentmanager im Besitz von Mitarbeitern, und zielt auf hochwertige Marken mit hohem Bekanntheitsgrad und langfristigem Wachstumspotenzial. Marquee Brands ist bestrebt, Marken in verschiedenen Konsumgütersegmenten zu identifizieren, um deren Reichweite über verschiedene Einzelhandelskanäle, geografische Regionen und Produktkategorien hinweg zu vergrößern und gleichzeitig das Markenerbe zu bewahren und das ultimative Kundenerlebnis zu verbessern. Zum Portfolio gehören Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod und Bruno Magli. Durch sein globales Team von Fachleuten und Partnern beobachtet Marquee Brands Trends und Märkte, um Marken in Partnerschaft mit Einzelhändlern, Lizenznehmern und Herstellern durch ansprechende, wirkungsvolle strategische Planung, Marketing und E-Commerce zu fördern und zu verwalten. www.marqueebrands.com

Informationen zu Project #1 Nutrition Die Gründer von Project #1 Nutrition können auf jahrzehntelange Erfahrung in der Wellness-Branche zurückblicken. Project #1 Nutrition steht an der Spitze der Wellness-Branche und hat eine einzigartige Mission: die Gesundheit durch wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel und ein unerschütterliches Engagement für Qualität und Einfachheit zu revolutionieren. Gegründet in der Überzeugung, dass wahres Wohlbefinden über Stereotypen hinausgeht, widmet sich Project #1 Nutrition der Unterstützung jedes Einzelnen auf seinem Weg zu optimaler Gesundheit, unabhängig von seinem Fitnesslevel oder Lebensstil.

Mit einer Produktlinie, die von fortschrittlichen Proteinformeln bis hin zu innovativen Wellness-Lösungen reicht, stellt Project #1 Nutrition sicher, dass jedes Nahrungsergänzungsmittel aus den besten Zutaten hergestellt wird, wobei Reinheit, Wirksamkeit und ökologische Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Unsere Zusammenarbeit mit Martha Stewart Wellness unterstreicht unsere gemeinsame Vision, ein gesundes Leben zugänglich und angenehm zu machen, indem wir Marthas Fachwissen über ein gut gelebtes Leben mit unserem wissenschaftlichen Ansatz zur Nahrungsergänzung kombinieren.

Während wir weiter wachsen und innovativ sind, bleibt Project #1 Nutrition seinen Grundwerten Transparenz, Integrität und Exzellenz verpflichtet. Unsere Nahrungsergänzungsmittel sind nicht einfach nur Produkte; sie sind ein Beweis für unseren Glauben an die Kraft der Ernährung, das Leben zu verändern. Wir sind stolz darauf, mit Martha Stewart zusammenzuarbeiten, um diese neue Linie von Wellness-Nahrungsergänzungsmitteln für all diejenigen anzubieten, die in ihrem täglichen Leben die Harmonie von Gesundheit und Leichtigkeit suchen.

Entdecken Sie unser Engagement für mehr Wellness unter https://www.project1nutrition.com/.

