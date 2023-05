iHerb

iHerb ernennt Miriee Chang zum Chief Operating Officer

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Neu geschaffene Stelle wird die Betriebsabläufe weiter rationalisieren und die betriebliche Effektivität erhöhen

iHerb Holdings, LLC, gab bekannt, dass Miriee Chang zum Chief Operating Officer (COO) ernannt wurde. Frau Chang bringt bedeutende Führungserfahrung in die Position ein. Sie hatte zuvor die Stelle des Executive Vice President (EVP) für Business Development & Global Logistics bei iHerb inne.

Frau Changs Ernennung ist Teil der größeren Anstrengungen von iHerb, seine operative Struktur zu verbessern und Ressourcen weiter auszurichten, um seine globalen Wachstumsmöglichkeiten bestmöglich zu unterstützen. Miriee bringt durch mehr als 15 Jahre Management globaler Geschäftstätigkeiten, beträchtliche Erfahrung in der globalen Logistik, den internationalen Märkten und der operativen Aufsicht, mit. In dieser neuen Position wird sie iHerb dabei unterstützen, innovative Lösungen zu entwickeln und die Mission des Unternehmens voranzutreiben, Gesundheit und Wohlbefinden für alle zugänglich zu machen.

„Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass Miriee Chang zum Chief Operating Officer (COO) von iHerb befördert wurde. Die Entschlossenheit und Zuverlässigkeit von Miriee haben uns dabei geholfen, iHerb wachsen zu lassen und unsere Mission umzusetzen, Menschen auf der ganzen Welt Gesundheits- und Wellnessprodukte zur Verfügung zu stellen", gab CEO, Emun Zabihi bekannt. „Angesichts der umfangreichen Erfahrung von Miriee und der starken Kombination aus strategischer Vision und operativem Scharfsinn ist sie gut gerüstet, um positive Veränderungen im gesamten Unternehmen anzuführen, damit weitere Erfolge erzielt werden können".

Als COO wird Miriee das operative Team von iHerb und 3PL-Partnern in 8 Fulfillment-Zentren und Bestandszentren in den USA und Übersee beaufsichtigen. Sie wird auch das Bestandsverwaltungsteam betreuen und sicherstellen, dass iHerb die richtigen Produkte am richtigen Ort in den richtigen Mengen hat, damit das Unternehmen seine Kunden in über 185 Ländern weiterhin begeistern kann.

„Ich fühle mich geehrt, zum Chief Operating Officer von iHerb ernannt worden zu sein. Es ist klar, dass die vor uns liegenden Möglichkeiten noch nie so interessant waren, und ich freue mich darauf, iHerb weiter voranzubringen und unsere zahlreichen strategischen Initiativen umzusetzen, sagte Chang. „Ich freue mich sehr, diese neue, erweiterte Position zu übernehmen, während wir unsere Teams darauf ausrichten, unsere Bemühungen zur Erhöhung der Bestands- und Bestellgenauigkeit zu verstärken und unser globales Betriebs- und Logistiknetzwerk zu erweitern, um näher an unseren Kunden zu sein, damit wir noch besseren Service bieten und profitables Wachstum erzielen."

Über Miriee Chang

Miriee Chang wurde mit Wirkung vom April 2023 zum Chief Operating Officer ernannt. Sie ist eine versierte Fachfrau mit über 24 Jahren Erfahrung in wichtigen Führungspositionen. Bei iHerb bekleidete sie Positionen wie Executive Vice President, Business Development & Global Logistics, Chief Operating Officer von iHerb Logistics und Senior Vice President von iHerb Logistics Vice President Global Logistics. Bevor sie zu iHerb kam, war Mrs. Chang als Worldwide Account Manager bei FedEx Express tätig. Sie hat einen BS von der California State University, Los Angeles.

Informationen zu iHerb

jährlich vertrauen mehr als 10 Millionen Kunden in über 180 Ländern iHerb. iHerb gibt Menschen die Möglichkeit, ihre Gesundheit, ihr Glück und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Als milliardenschwere E-Commerce-Plattform haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die weltweit beste Auswahl an Gesundheits- und Wellness-Produkten zum bestmöglichen Preis und mit dem bequemsten Service zu bieten. Wir glauben, dass Gesundheit und Wohlbefinden kein Privileg sein sollten, sondern ein allgemeines Recht, das durch Mitgefühl und unser kollektives Handeln ermöglicht wird — und dass alle Menschen, egal wer sie sind oder wo sie sich befinden, einfachen Zugang zu Produkten haben sollten, die ihnen helfen, ein gesundes und schönes Leben zu führen. https://www.iherb.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067565/iHerb_announces_Miriee_Chang_as_Chief_Operating_Officer.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

