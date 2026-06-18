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Sommerreifen montieren: Profiltiefe, DOT, Marke – so wirkt’s auf den Verkaufspreis

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Die Reifen gehören zu den wichtigsten Faktoren bei der Fahrzeugbewertung. Profiltiefe, Reifenalter und Marke beeinflussen das Vertrauen potenzieller Käufer und können sich direkt auf den Verkaufspreis auswirken. Die Experten von Ankauf-Exportauto erklären, worauf Verkäufer jetzt achten sollten.

Mit dem Wechsel auf Sommerreifen beginnt für viele Autofahrer auch die Verkaufsaison. Laut den Experten von Ankauf-Exportauto gehören Reifen zu den ersten Punkten, die bei einer Fahrzeugbesichtigung geprüft werden.

Profiltiefe schafft Vertrauen

In der Schweiz beträgt die gesetzliche Mindestprofiltiefe 1,6 Millimeter. Für Sommerreifen werden jedoch mindestens 3 Millimeter empfohlen. Je besser das Profil, desto geringer das Risiko von Preisabschlägen.

ProfiltiefeWirkung auf den Verkauf

Über 4 mmpositiv bis neutral

3–4 mmneutral

2–3 mmkleiner Abzug möglich

Unter 2 mm deutlicher Preisabschlag

Nicht nur beim Auto verkaufen in der Schweiz, sondern auch bei einem Exportauto spielt der Zustand der Bereifung eine wichtige Rolle.

DOT-Nummer zeigt das Reifenalter

Die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer geben Produktionswoche und Herstellungsjahr an. Reifen gelten meist bis etwa fünf Jahre als unproblematisch. Ab acht bis zehn Jahren rechnen Käufer häufig mit einem baldigen Ersatz.

Marke und Mischbereifung zählen

Premiumreifen vermitteln Wertigkeit und Pflege. Unterschiedliche Reifenmarken auf einem Fahrzeug wirken dagegen oft negativ und können den Eindruck mangelnder Wartung erzeugen. Dies kann auch beim Verkauf eines Export Auto zu tieferen Angeboten führen.

Schneller Reifen-Check vor dem Verkauf

Vor einer Besichtigung sollten Verkäufer:

Profiltiefe prüfen

DOT-Nummer kontrollieren

Auf Risse oder Beulen achten

Ungleichmässigen Abrieb überprüfen

Wer sein Fahrzeug zum Verkauf anbietet, kann den Zustand der Reifen direkt bei der Bewertung berücksichtigen lassen.

Sommerreifen können den Verkaufspreis beeinflussen

Reifen gehören zu den wichtigsten Wertfaktoren beim Fahrzeugverkauf. Bereits ein kurzer Check kann helfen, unnötige Preisabschläge zu vermeiden. Wer sein Fahrzeug schnell und unkompliziert verkaufen möchte, findet über " Wir kaufen dein Auto Schweiz" eine professionelle Bewertung und ein unverbindliches Ankaufangebot.