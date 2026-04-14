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24/7-Fitness gewinnt an Bedeutung: Flexible Studiomodelle treffen den Alltag vieler Menschen

Die Fitnessbranche verändert sich. Statt fester Öffnungszeiten, komplizierter Abläufe und starrer Trainingszeiten sind heute flexible Modelle gefragt. Training soll einfach, digital und alltagstauglich sein. Genau deshalb gewinnen Studios mit 24/7-Zugang an Bedeutung. FitDich setzt auf dieses Konzept und reagiert damit auf einen Trend, der in der Schweizer Fitnessbranche immer sichtbarer wird.

Die Fitnessbranche in der Schweiz entwickelt sich weiter. Im Mittelpunkt stehen heute weniger Show und Selbstdarstellung, sondern vor allem Gesundheit, Regelmässigkeit und einfache Nutzung. Viele Menschen wollen trainieren, aber zu ihrer eigenen Zeit. Sie suchen Lösungen, die sich in Beruf, Familie und Alltag einfügen lassen.

Genau hier zeigt sich ein klarer Trend: Flexible Studiomodelle gewinnen an Bedeutung. Wer morgens früh, spät abends oder am Wochenende trainieren möchte, erwartet heute einen unkomplizierten Zugang. Klassische Öffnungszeiten verlieren damit an Gewicht. Stattdessen rücken digitale Abläufe, selbstständiges Training und Rund-um-die-Uhr-Nutzung stärker in den Vordergrund.

Für den Markt bedeutet das einen Wandel. Ein modernes Fitnessstudio Schweiz wird heute nicht mehr nur über Geräte und Fläche definiert. Wichtig sind auch Verfügbarkeit, einfache Nutzung und ein Modell, das sich ohne Umwege in den Alltag integrieren lässt.

FitDich setzt genau auf dieses Prinzip. Das Unternehmen betreibt personalfreie Studios mit digitalem Zugang und 24/7-Nutzung. Damit greift es eine Entwicklung auf, die in der Branche immer stärker sichtbar wird: Trainiert wird dann, wenn Zeit und Energie da sind – nicht nur dann, wenn ein Studio geöffnet hat.

Auch das Fitness Center verändert dadurch seine Rolle. Es wird vom klassischen Trainingsort zu einem flexiblen Bestandteil des Alltags. Wer regelmässig trainieren will, braucht oft keine aufwendigen Zusatzangebote, sondern vor allem einen einfachen, verlässlichen Zugang.

Hinzu kommt die Digitalisierung. App-Zugang, Smartphone-Check-in und klar strukturierte Abläufe werden zunehmend zum Standard. Für viele Mitglieder ist genau das entscheidend: kein Warten, keine komplizierte Organisation, kein Training nach fremdem Zeitplan. FitDich nutzt dieses Modell und positioniert sich damit in einem Segment, das weiter wachsen dürfte.

Im Bereich 24/7 Fitness zeigt sich damit ein klarer Trend. Gefragt sind Studios, die einfach funktionieren und sich an den Lebensrhythmus ihrer Mitglieder anpassen. Je voller der Alltag wird, desto wichtiger werden Angebote, die Training ohne zusätzliche Hürden ermöglichen.

Flexible Nutzung, digitale Zugänge und Training ohne feste Zeitfenster prägen die Fitnessbranche zunehmend. Studiokonzepte mit 24/7-Struktur dürften deshalb weiter an Bedeutung gewinnen. FitDich steht exemplarisch für diese Entwicklung und setzt auf ein Modell, das Fitness einfacher und alltagstauglicher machen will.

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug