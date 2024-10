Oehler Web

Zuger Start-up feiert Erfolge in der Kosmetik

Bild-Infos

Download

Was auf Festbänken in einem Keller und auf dem Esstisch begann, ist die heute bereits seit 7 Jahren schweizweit erfolgreiche Inoiv GmbH in Baar. Ein Zuger Biochemiker und eine Zürcher ETH-Pharmazeutin gründeten die Produktion von Kosmetika und den dazugehörigen Online-Versand im Jahre 2017. Devise und Ideal der beiden Jungunternehmer ist die Herstellung und der Verkauf von wirklich «wirksamen» Kosmetika auf wissenschaftlicher Basis und aus Schweizer Produktion.

Was auf Festbänken in einem Keller und auf dem Esstisch begann, ist die heute bereits seit 7 Jahren schweizweit erfolgreiche Inoiv GmbH in Baar. Ein Zuger Biochemiker und eine Zürcher ETH-Pharmazeutin gründeten die Produktion von Kosmetika und den dazugehörigen Online-Versand im Jahre 2017. Devise und Ideal der beiden Jungunternehmer ist die Herstellung und der Verkauf von wirklich «wirksamen» Kosmetika auf wissenschaftlicher Basis und aus Schweizer Produktion. Im Jahr 2017 nahmen Simon Aschwanden, damals 31-jähriger Biochemiker MSc (Universität Zürich) aus Steinhausen (ZG) und Stephanie Fischer, Jungpharmazeutin und eidg. dipl. Apothekerin (ETH) aus Zürich, ihre beruflichen Zügel im wahrsten Sinne des Wortes selber in die Hand. Gleich nach dem Studium gewannen beide erste Erfahrungen in ETH-Start-ups und lernten dort den typischen Spirit von Innovation, Eigeninitiative, Ansporn und Kreativität kennen. Mit ihren wissenschaftlichen Hintergründen und Fachbereichen war das Interesse an Forschung und Wissenschaft bei beiden seit je her gross – das kritische Auge gerade auf die Produktion von Kosmetik und deren Wirksamkeit ebenfalls, geschult etwa auch «an der Front», in der Apotheke.

Nach ersten Berufserfahrungen in verschiedenen Teilbranchen ihrer Fachgebiete begann das Unternehmer-Duo bereits früh erste Tüfteleien im Zuger Keller von Simon Aschwanden, rasch als Labor umgenutzt und mit Festbänken als Arbeitsflächen ausgestattet. Im Esszimmer von Aschwanden galt es dann, Konzepte und Strategien zur Unternehmensgründung auszudenken. «Meine Besuche bei Simon in Zug wurden rasch zu eigentlichen Feuerwerken mit Unternehmergeist, einerseits im Bereich unserer ersten Produktentwicklungen, andererseits auch auf unseren allerersten Strategiepapieren, die wir zwischen Pizzaschachteln entwickelten», erinnert sich Stephanie Fischer.

Eigenentwicklungen, Schweizer Produkte, Natürlichkeit

Im Jahr 2017 war es dann so weit, Aschwanden und Fischer gründeten die Inoiv GmbH in der Stadt Zug. Später kam der Standort in Baar hinzu. Die Ideale der beiden Co-Gründer und Co-CEOs waren und sind hoch: Schweizer und gar regionale Produkte und Produktion, die Nachhaltigkeit und der Respekt vor Natur und Umwelt, der Verzicht auf Tierversuche. Und schliesslich vor allem die wissenschaftlich fundierte Wirksamkeit von Kosmetikprodukten. Aschwanden und Fischer vereinen und verwirklichen diese Ideale in den Produkten des Zuger Unternehmens, sei es in Pflege- und Hilfsprodukten für Haar- oder Bartwuchs, seien es Kosmetika für Gesicht und Haut – eigene Studien belegen die Wirksamkeit, die Verwendung von regionalen, schweizerischen und natürlichen sowie veganen Ingredienzien sind Standard bei Inoiv.

Geheimtipps im Bereich Haarwuchsmittel – überzeugte Stammkundschaft

Das Start-up Inoiv GmbH bedient mittlerweile viele Stammkundinnen und -kunden und überzeugt mit einem persönlichen Kundendienst. Kerngeschäft ist seit Firmengründung der Kampf gegen Haarausfall und geringen Haarwuchs, sei es im Kopf- als auch im Barthaarbereich. Der Weg dazu war jedoch keineswegs linear und absehbar: die beiden Tüftler studierten die Wirkungsweisen von Wimpernseren – und adaptierten diese Erkenntnisse über den Haarwuchs dann auf ihr eigenes Produkt «Hair Growth Serum». So kam es, dass Inoiv als erstes Produktelinien entwickelte, um den Haarwuchs zu fördern oder gar um Haarausfall zu stoppen. Diese Pflegeserie «Inoiv Hair» gehört auch heute noch zu den erfolgreichsten Produkten der Firma. Co-Gründer und Co-CEO Simon Aschwanden erklärt: «Auch unsere Linie Inoiv Hair besteht aus 99% natürlichen Zutaten, wir arbeiten in diesem Sinne unter anderem mit den Wirkstoffen aus den Extrakten der Ginsengwurzel sowie der Zwiebel. Besondere Zutaten sind darüber hinaus einheimisches Erbsen-Extrakt, Grüntee und Koffein».

Die beiden leidenschaftlichen Entrepreneure befinden sich nun im 8. Jahr ihrer Selbständigkeit. Ihre Kreativität und ihr Unternehmergeist bleibt hoch – seit zwei Jahren nun sind Aschwanden und Fischer nicht nur Geschäftspartner, sondern auch stolze Eltern einer kleinen Tochter. Da gilt es, ihr lokales Unternehmen umso fitter zu machen für die Zukunft. In diesem Sinne beteiligen sich die beiden Geschäftsführer für Inoiv neben den Eigenkreationen auch intensiv an der Entwicklung und Herstellung von verschiedensten Kosmetikprodukten nationaler und internationaler Marken.

Weitere Informationen und Auskünfte an die Medien:

Simon Aschwanden / Stephanie Fischer

Inoiv GmbH Baarermattstrasse 4 6340 Baar

+41 41 710 00 05

www.inoiv.ch