Raytronics: Hochwertige Verbindungslösungen für elektrische Anwendungen

Raytronics bietet neben ihrer Kernkompetenz in der Entwicklung von Messtechnik für die Strahlenbehandlung auch eine breite Palette an hochwertigen Verbindungslösungen für elektrische Anwendungen an. Ihr Sortiment umfasst Schrumpfschläuche, Lötverbinder, Litzen und Kabel, die für verschiedene Anforderungen in der Elektronik- und Elektrotechnikbranche geeignet sind.

Hünenberg, Schweiz - Februar 2024: Ein Schrumpfschlauch besteht aus vielseitigen Komponenten, die in einer Reihe von Anwendungen in der Elektronik, Elektrotechnik, Automobilindustrie und anderen Bereichen eingesetzt werden. Sie bestehen in der Regel aus Polyolefin oder anderen Polymeren und sind darauf ausgelegt, sich bei Erwärmung zu verengen und somit eine enge, isolierende Hülle um das zu schützende Objekt zu bilden.

In der Elektrotechnik wird Polyolefin häufig als Isolationsmaterial für Kabel und Drähte verwendet. Es bietet eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und thermische Stabilität, was es ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder in anspruchsvollen Umgebungen macht. Polyolefin-Schrumpfschläuche sind ebenfalls weit verbreitet und werden verwendet, um Kabelverbindungen zu isolieren, zu schützen und zu kennzeichnen. Sie können durch Erwärmung auf die gewünschte Grösse schrumpfen und eine sichere und dauerhafte Abdichtung bieten.

Lötverbinder sind elektrische Verbindungselemente, die verwendet werden, um zwei oder mehr Drähte oder Kabel miteinander zu verbinden. Sie bestehen typischerweise aus einem Schrumpfschlauch, der mit einem lötfähigen Metallring oder einer lötfähigen Lötverbindung versehen ist. Diese Verbinder bieten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung, indem sie die Drähte sicher zusammenhalten und gleichzeitig eine elektrisch leitende Verbindung herstellen.

Litzen sind flexible elektrische Leitungen, die aus mehreren dünnen Einzeldrähten oder feinen Litzensträngen bestehen, die zu einem einzigen Drahtstrang zusammengefasst sind. Diese Struktur verleiht Litzen eine hohe Flexibilität und Biegsamkeit im Vergleich zu massiven Drahtleitungen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die regelmässige Bewegungen oder Vibrationen erfordern, da sie weniger anfällig für Brüche oder Schäden durch wiederholte Bewegungen sind.

Diese Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt und bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Durch ihr umfassendes Angebot an Verbindungslösungen ergänzt Raytronics ihr Kerngeschäft und bietet Kunden aus verschiedenen Branchen eine umfassende Auswahl an hochwertigen Produkten für ihre elektrischen Anwendungen.