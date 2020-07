Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Klapperlapapp (Märchenfestival) auf der Madrisa

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Klapperlapapp, das Märchen- und Geschichtenfestival der Schweiz, bringt die schönsten und spannendsten Märchen und Geschichten mit einigen der ganz grossen Stars der Schweizer Kinderzimmer am 02. August 2020 erneut auf die Madrisa.

Programm:

10:30 Uhr - Einlass

11:00 bis 11:45 Uhr - Jolanda Steiner / Martin Soom

12:15 bis 13:00 Uhr - Jürg Stegmeier

13:30 bis 14:15 Uhr - Sibylle Aeberli

14:45 bis 15:45 Uhr - Minitheater Hannibal

Preise:

Erwachsene: Fr. 10.- / Fr. 24.50 inkl. Bergbahn

Kinder (6-17 Jahre): Fr. 8.00 / Fr. 13.00 inkl. BB

Kinder (bis 5 Jahre): Fr. 5.00 / Bergbahn kostenlos

Pro Eintritt/Person können beliebig viele Shows besucht werden.

Das Festival findet auch bei schlechter Witterung statt (indoor).

Tickets hier online erhätlich oder an der Tageskasse. Kombitickets mit Bergbahn sind zwingend an der Talstation zu lösen. Wer ein gültiges Bergbahnticket besitzt, kann das Klapperlapappticket an der Tageskasse auf dem Berg lösen.

Bitte beachten Sie, dass wir für das Contact Tracing die Kontaktangaben inkl. Telefonnummer aller Besucher aufnehmen.

Weitere Informationen: Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Birgit Hürlimann Madrisastrasse 7 CH-7252 Klosters Dorf T +41 81 410 21 70 mailto:info@madrisa.ch mailto:info@madrisa.ch http://www.madrisa.ch http://www.madrisa.ch