Auf der Madrisa ist Wander-Genuss Programm

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Neben unzähligen Wanderwegen bietet die Madrisa bei Klosters (GR) grenzüberschreitende Wandertouren, sowie lehrreiche Themen- und Erlebniswege.

Neben kurzen und langen, einfachen und anspruchsvollen Wanderungen bietet die Madrisa auch andere Möglichkeiten.

Grenzüberschreitende Touren

Mit der Madrisa-Rundtour und der Schmugglertour lässt sich das benachbarte Montafon besuchen. Unterwegs auf den Spuren der Schmuggler erleben Sie die einzigartige Natur und erfahren spannende Geschichten von damals.

Energie-Spürweg

Entdecken Sie die Kräfte der Erdenergien und erfahren Sie Wissenswertes über ihre Entstehung, Wirkungsweise sowie viele interessante Hintergrundinformationen. Wandern Sie von der Bergstation Madrisa bis auf die Mässplatte und spüren Sie an acht mit Tafeln illustrierten Plätzen die verschiedenen Energien. Auf der Mässplatte erwartet Sie ein Kraftplatz zum Aufladen und ein Heilstein zum Entspannen.

Für diese Wanderung kann eine Führung von ca. 90 Minuten gebucht werden.

Heilkräuterweg

Auf dem leicht begehbaren Wanderweg zwischen der Bergstation Madrisabahn und der Mässplatte, erreicht der Besucher in ca. 45 Gehminuten den „Hochalpinen Heilkräutergarten“ in einzigartiger, wilder Karstlandschaft. 19 Kräuterschilder weisen mit Bildern und Text auf die hier natürlich vorkommenden Heilpflanzen und ihren Gebrauch, sowie auf die Blüte- und Fruchtzeit hin und vermitteln einen Einblick in die Naturapotheke.

Für Interessierte, die mehr über die Heilkräfte der Natur wissen möchten, kann eine ca. 2-stündige Exkursion auf Anfrage gebucht werden.

Kneipp-Weg

Der Kneippweg auf 1900 m ü. M. steht allen Besuchern kostenlos zur Verfügung und ist mit seiner Beschilderung selbsterklärend. Die Kneippanlage finden Sie oberhalb des Bergrestaurants Madrisa-Alp beim Öpfelsee und verschafft allen eine willkommene Erfrischung. Die Anlage besteht aus abwechslungsreichen Posten rund um den See, die aus natürlichen Materialien wie Stein, Kiesel, Holz, Moor, Tannenzapfen und Wasser bestehen. Dabei umrundet man den Öpfelsee barfuss, um die verschiedenen Reize besser zu fühlen.

Der andere Erlebnispfad

Über 150 Millionen Jahre in einer zweieinhalbstündigen Wanderung in einem ultrakompakten Gebiet. Unweit der Bergstation Madrisa liegt die "Alpine Parklandschaft" mit ihren 15 Kultur- und Naturphänomenen.

Weitere Informationen: Klosters-Madrisa Bergbahnen AG