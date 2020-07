Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Yoga auf Madrisa - Das Bergerlebnis für Körper und Geist

Auf der Madrisa bei Klosters (GR) kann diesen Sommer mit Blick auf das herrliche Bergpanorama der Körper gestärkt werden und der Geist zur Ruhe kommen. Dieses spezielle Yoga Erlebnis ist für sämtliche Niveaus geeignet.

Während der Sommersaison bieten wir jeden Freitag und am 1. Sonntag des Monats Yoga mit abwechselnden Lehrerinnen an. Bei schönem Wetter findet das Yoga auf dem Sonnenplatteau vor dem Madrisa-Hof statt und bei schlechtem Wetter in der Albeina-Stuba der Madrisa-Alp mit herrlichem Blick in die umliegende Bergwelt und auf Klosters.

Seit unserem Saisonstart am 20. Juni durften wir bereits zahlreiche Yoga Lektionen durchführen und die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Insbesondere die Bergkulisse und die Herzlichkeit hinterliessen bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

Wer mag kann sich im Anschluss an die Yoga Lektion bei einem Frühstück in der Madrisa-Alp entspannen oder eine Erfrischung beim Kneipp-Weg geniessen um den sportlichen Start in den Tag abzurunden.



Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Nadja Rollier Madrisastrasse 7 CH-7252 Klosters Dorf T +41 81 410 21 70 mailto:info@madrisa.ch mailto:info@madrisa.ch http://www.madrisa.ch http://www.madrisa.ch