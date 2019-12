Value Xd(TM)

Value Xd(TM)-Analytics-Plattform unter den Top Tech UK Scaleups

Exeter, England (ots/PRNewswire)

Weltweit erstes analytisches Ökosystem für "Sustainable Impact Investing" - ein regionaler Gewinner

Die Welt der Analytik verändert sich rasant und die neuesten Finalisten des Rising-Stars-Wettbewerbs in Großbritannien, der von Tech Nation in Zusammenarbeit mit Microsoft, Talent Works, Soldo und BDO Drive organisiert wird, leiten eine neue Ära ein. Value Xd(TM) wurde zum regionalen Gewinner im Südwesten Großbritanniens und zum Halbfinalisten erklärt.

Die Value Xd(TM)-Plattform bietet eine einzigartige analytische Plattform, die unsere bestehende analytische Wertschöpfungskette transformiert, und ist das weltweit erste analytische Ökosystem, das sich der nachhaltigen Geldanlage widmet. Es stellt einzigartige Hilfsmittel vor, die es ermöglichen, tägliche Investitions- und Geschäftsentscheidungen mit Umweltprinzipien und globalen Entwicklungszielen in Einklang zu bringen.

Die Shortlist von Value Xd(TM) ist ein Zeugnis einer neuen Welt, einer Welt, die mehr denn je bereit ist, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und Hilfsmittel einzusetzen, die Prinzipien in Taten und Ziele in Realitäten umsetzen.

Armen V. Papazian, ein Absolvent des King's College der Cambridge University und Gründer und CEO von Value Xd(TM), sagte zur Shortlist Folgendes:

"Wir sind begeistert von den Nachrichten und sind bestrebt, weiter voranzukommen. Wir werden unser Bestes tun, um diese revolutionäre Plattform zu präsentieren. Wir glauben, dass eine transformierte analytische Architektur notwendig und ein integraler Bestandteil unserer globalen Bemühungen ist, ein Gleichgewicht in unserer Welt zu schaffen, um sicherzustellen, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung im Mittelpunkt aller unserer Geschäfts- und Investitionsentscheidungen stehen."

Vicky Hunter, Tech Nation's Entrepreneur Engagement Manager für den Südwesten, beschrieb den Wettbewerb sowie den Gewinn von Value Xd:

"Entlang der gesamten Breite des Südwestens wird eine riesige Menge an innovativer Technologie entwickelt, was sich in diesem Jahr auch an der Breite der Anwendungen für Rising Stars zeigte.

Von Cornwall bis zu den Cotswolds revolutionieren Unternehmer ganze Branchen und schaffen neue Lösungen für echte Probleme. Es gibt hier ein fantastisches Netzwerk, das Gründer dabei unterstützt, ihr Geschäft auszubauen, über Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit nachzudenken, und, wie ich ganz voreingenommen behaupten will, macht es der Südwesten am besten. Ich bin überglücklich, dass Value Xd(TM) es geschafft hat, und freue mich auf die Fortschritte in den kommenden Monaten."

Über Tech Nation

Die Vision von Tech Nation ist es, Großbritannien zum besten Ort zu machen, an dem man sich ein digitales Unternehmen vorstellen, gründen und ausbauen kann. Seine Mission ist es, ehrgeizige Technologieunternehmer zu befähigen, durch Wissen und Verbindungen schneller zu wachsen und eine britische Wirtschaft aufzubauen, die für die nächste Generation geeignet ist. Tech Nation hilft Start-ups, im globalen Wettbewerb zu bestehen, um Arbeitsplätze, Fähigkeiten und höhere Produktivität nach Großbritannien zu bringen und eine zukunftsfähige Wirtschaft aufzubauen. https://technation.io/

Über den Wettbewerb Rising Stars 2.0:

Rising Stars 2.0 ist der einzige wirklich nationale Start-up-Wettbewerb in Großbritannien, der darauf abzielt, die besten Early-Stage-Technologieunternehmen aus allen Teilen des Landes zu präsentieren und bekannter zu machen. Der Wettbewerb gipfelt in einem großen Finale in London, wo die 20 besten Unternehmen, die von unserer Jury ausgewählt wurden, vor einer hochkarätigen Jury und einem Publikum antreten werden, um als einer unserer 10 Rising Stars ausgezeichnet zu werden. https://technation.io/programmes/rising-stars/

Über Value Xd:

Value Xd Ltd ist ein britischer Anbieter von Cloud-basierten Analyseplattformen mit Sitz in Großbritannien. Die erste Version, Value Xd Impact, ist als das weltweit erste analytische Ökosystem konzipiert, das sich der nachhaltigen und wirkungsvollen Investition widmet. Die Plattform von Value Xd erfindet die gesamte analytische Wertschöpfungskette neu, von der Forschung und Datenerfassung über Analyse, Simulation, Tests, Berichte, Präsentationen und Veröffentlichungen bis hin zum Weitergeben. Es ist ein in sich geschlossenes analytisches Universum, ausgestattet mit einzigartigen und beispiellosen Funktionen, die Analysten und Unternehmen mit einer Vielzahl von Cloud-basierten Hilfsmitteln zur Steigerung von Effizienz und Effektivität unterstützen. https://valuexd.com/

