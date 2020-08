SmallRig

SmallRig X ZHIYUN: Nahtloser Einsatz von Zubehör für das CRANE 2S

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Drei Jahre nach dem Start des CRANE 2 hat ZHIYUN das CRANE 2S offiziell auf den Markt gebracht, das vollumfängliche Neuerungen bietet, bei denen eine starke Performance, ein Bildübertragungsmodul und ein Schnellspann-System ausgewogen eingebunden werden. SmallRig kündigte unmittelbar nach dem Start der CRANE 2S vier exklusive Zubehörteile an, mit denen Filmemacher beeindruckende Aufnahmen ohne Stativ machen können.

- Doppelter Handgriff für das CRANE 2S: Das CRANE 2S ist darauf ausgelegt, dass die Arme während längerer Filmaufnahmen nicht so schnell ermüden, und dank der Möglichkeit, Extra-Zubehör anzubringen, kann ein doppelte Handgriff mithilfe einer Schnellspannklemme befestigt werden, wobei Gummipads Kratzer verhindern. Der Handgriff kann dank einer NATO-Schiene horizontal verstellt werden. Dadurch können Filmemacher die Ausrichtung der Griffe spiegelverkehrt nach oben und nach unten verstellen. Die modular aufgebaute Halterung kann in fünf Teile zerlegt und dadurch einfach verstaut und transportiert werden. - Untere Aufhängung für das CRANE 2S : Ermöglicht es Filmemachern, das CRANE 2S so zu halten, dass man eine praktische Position mit unterer Aufhängung und mit zusätzlichen Feststellpunkten einnehmen kann. Der Handgriff erlaubt dank eines Rosettengelenks Drehungen um 180 Grad, wodurch er als seitlicher Griff dienen oder in einer anderen angepassten Position fixiert werden kann. - Befestigungsklemme für das CRANE 2S: Diese dient dazu, mehr Optionen für Zubehör zu haben. Die Klemme wird am Hals des CRANE 2S mithilfe zweier verliersicherer m4-Schrauben befestigt. Zudem verfügt sie über eine Reihe von 1/4"-20 Gewindebohrungen und ARRI 3/8"-16 Gewinden. An jeder Seite der Klemme befindet sich eine NATO-Schiene, mit der Zubehörteile schnell befestigt und abgebaut und durch einen doppelten Handgriff ersetzt werden können. Auf der Innenseite der Klemme sind Gummipads angebracht, damit es keine Kratzer gibt. - Seitliche Befestigungsplatte für das CRANE 2S: Hier befinden sich vier 1/4"-20 Gewindebohrungen und eine ARRI 3/8"-16 Aufnahmebohrung für zusätzliche Befestigungen. Die eingebaute NATO-Schiene ermöglicht zudem einen schnellen Austausch von Zubehörteilen. Die Platte wird mithilfe einer verliersicheren 1/4"-20-Schraube an der Seite des Gimbals angebracht, wobei eine Rosette das Durchdrehen verhindert.

In diesem Jahr hat SmallRig ganz offiziell mit ZHIYUN zusammengearbeitet, um speziell für Aufnahmen mithilfe eines Gimbals ein komplettes Ökosystem für Filmemacher zu entwickeln. Und wir werden in Zukunft weiterhin auch mit anderen Marken kooperieren. Wir laden Sie ein, SmallRig-Produkte auf den folgenden Websites kennenzulernen:

Informationen zu SmallRig

SmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovativer Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehörteile für alle Arten von Kameras entwickelt und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich über mehr als 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit unterstützt werden.

Pressekontakt:

Joy Liu

liujingyi@smallrig.com

+86-15502187487

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1231761/SmallRig_ZHIYUN_CRANE_2S.jpg