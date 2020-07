SAWA Werbeartikel

Mit veredelten Textilien erfolgreich werben

Das Tragen von Textilien mit Veredelung, etwa mit einem Logo bestickte Poloshirts, gehört in vielen Branchen zum beruflichen Alltag. Passform und Stoffqualität entscheiden über den Tragekomfort und die Langlebigkeit dieser Textilien, die häufig besonders strapazierfähig sein müssen. Wichtig ist ausserdem die Qualität der Veredlung.

Die Sawa Werbeartikel GmbH mit Sitz in Meggen hat sich auf die Veredelung von Textilien spezialisiert und stellt diese langjährige Erfahrung Kunden aus allen Branchen zur Verfügung. Das Unternehmen bedruckt und bestickt detailgenau neben Poloshirts auch Fleecejacken und Fleecewesten, Sweater und Softshell-Jacken, Blusen, Herrenhemden, Caps sowie Handtücher. „Viele unserer Kunden nutzen mit Vorliebe bestickte Poloshirts, weil sich die Kombination aus hochwertiger Veredelung und zeitlosem Chic der klassischen Polohemden ideal ergänzt“, weiss Adrian Aregger, Geschäftsführer der Sawa Werbeartikel GmbH.

Erst kürzlich hat das Unternehmen seine neue Internetseite gelauncht. Die Experten von Sawa heben dort hervor, was das Familienunternehmen besonders macht: Neben dem hohen Serviceanspruch, der eine gute Beratung, Termintreue und gewissenhafte Arbeit umfasst, betonen die Textil-Experten, dass Sonderserien bereits ab niedrigen Stückzahlen möglich sind. Alle Textilien sind ausserdem in bis zu 24 leuchtenden Farben und in den Grössen XS bis 5XL sowie in Kindergrössen erhältlich.

Die Sawa Werbeartikel GmbH hat sich auf die Veredelung von gewerblich genutzten Textilien spezialisiert. Das Familienunternehmen mit Sitz in Meggen zählt unter anderem Sportverbände, Vereine sowie Unternehmen der verschiedensten Branchen zu seinen Kunden. Weitere Infos: www.sawawerbeartikel.ch

Pressekontakt: Adrian Aregger, Tel. 041 377 10 34, E-Mail: info@sawagmbh.ch