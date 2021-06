Kuaishou Technology

CEO von Kuaishou Su Hua: Kuaishou erreicht 1 Milliarde globale monatlich aktive Nutzer

Peking (ots/PRNewswire)

Die China Media Group (CMG) und Kuaishou hielten eine gemeinsame Pressekonferenz ab, auf der sie offiziell eine strategische Kurzvideo-Partnerschaft für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ankündigten. Kuaishou hält nun die offiziellen Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 und die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. Kuaishou ist die erste Kurzvideo- und Live-Streaming-Plattform weltweit, die offizieller Broadcaster der Olympischen Spiele geworden ist.

Su Hua, CEO von Kuaishou Technology, betonte auf der Konferenz, dass Kuaishou seinem anfänglichen Bestreben, Lebensgeschichten aufzuzeichnen und zu teilen, treu bleibt. Er merkt auch an, dass es für Kuaishou eine Ehre ist, die Olympischen Spiele zu dokumentieren und mit allen Benutzern zu genießen. Als Pionier bietet Kuaishou seit 2011 Internetnutzern weltweit die Möglichkeit, ihre Lebensgeschichten aufzuzeichnen und zu teilen. Die Plattform war Zeuge des Wachstums und der Entwicklung verschiedener Aspekte der Gesellschaft und wurde allmählich zu einer Basis für moderne soziale Medien-Plattformen. Gegenwärtig hat Kuaishou 1 Milliarde monatlich aktive Benutzer aus der ganzen Welt. Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Alter und verschiedenen Lebensstilen können miteinander interagieren und voneinander lernen. Kuaishou wurde ausgewählt, da seine Prinzipien und Gemeinschaften mit dem Geist der Olympischen Spiele übereinstimmen.

Su erwähnte auch, dass Kuaishou durch die zahlreichen erfolgreichen Partnerschaften mit CMG neue Wege gefunden hat, um den Nutzern eine bequemere Teilnahme an Großveranstaltungen zu ermöglichen. So wurde die Parade während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag 2019 zum ersten Mal aus mehreren Blickwinkeln live gestreamt, was mehr als 1 Milliarde Aufrufe zur Folge hatte. Darüber hinaus wurde auf der CCTV-Neujahrsgala 2020 eine neue interaktive Funktion von Kuaishou vorgestellt: "Videos+Likes". Die neue Funktion sammelte über 63,9 Milliarden Interaktionen - definiert als Benutzerkommentare und das Senden von roten Paketen - und stellte sogar einen neuen Rekord bei der Anzahl der Likes für eine Veranstaltung auf. Die Funktion hat die Benutzer dazu gebracht, die Neujahrsgala jetzt auf zwei Bildschirmen zu sehen, um das Erlebnis zu steigern.

Kuaishou ist zuversichtlich, die Spiele in bester Qualität übertragen zu können, da die Plattform eine blühende Sport-Community beheimatet und viel Erfahrung mit der Übertragung von großen Sportereignissen hat. Laut Su gibt es fast 50.000 hochwertige Sport-Content-Ersteller und 150 Millionen Nutzer, die Sportfans auf Kuaishou sind. Derzeit umfasst das Sportangebot auf Kuaishou Sportarten wie Fußball, Basketball, Boxen, Snooker, Rennsport, Extremsport und Outdoor-Sportarten. Im März wurde Kuaishou sogar offizieller Livestream- und Kurzvideo-Partner der Chinese Basketball Association (CBA). Die Gesamtaufrufe der Live-Streams während der Saison 2020-2021 erreichten einen Höchststand von 810 Millionen und erzielten über 360 Millionen Interaktionen. Kuaishou-Benutzer haben auch Inhalte aus dem Live-Stream wiederverwendet, um selbst sinnvolle und bereichernde Inhalte zu erstellen, was auf ein äußerst erfolgreiches Event hindeutet.

Für die Partnerschaft mit den Olympischen Spielen kündigte Kuaishou an, seine einzigartigen Produktfähigkeiten und sein technologisches Know-how zu nutzen, um eine Reihe von interaktiven Funktionen zu entwickeln, die es den Benutzern ermöglichen, virtuell an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Gleichzeitig ist Kuaishou bestrebt, die Werbemethoden für die Spiele zu verbessern, verschiedene Blickwinkel für die Erfassung der Spiele zu erkunden und eine vollständige Berichterstattung über alle Ereignisse zu gewährleisten. Kuaishou wird mit CMG zusammenarbeiten, in der Hoffnung, das interaktivste Erlebnis mit umfassender Berichterstattung über die Olympischen Spiele in der Geschichte zu produzieren.