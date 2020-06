Value Xd

Value Xd verändert das Gesicht von Impact-Investments mit der Einführung der Value xD Impact-Plattform

Exeter, England (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen hat das erste analytische Ökosystem für Investitionen mit nachhaltigen Auswirkungen geschaffen

Value Xd (https://bit.ly/3h5bdfj) , die hochmoderne und einzigartige cloudbasierte Analyseplattform mit analytischer Technologie, die die gesamte Wertschöpfungskette neu interpretiert und abdeckt, hat heute auf dem Responsible Investor Digital Festival die Einführung von Value xD Impact bekannt gegeben - des weltweit ersten analytischen Ökosystems für nachhaltiges Investment.

Dr. Armen Papazian, Gründer und Chief Executive von Value Xd : "Seit dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2016 und der Konzeption der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung waren Investoren aufgefordert, ihre Investitionen an diesen neuen Zielen und Vorgaben auszurichten. Um dies zu erreichen, benötigen sie flexible und effiziente Plattformen, und deshalb haben wir ein privates analytisches Ökosystem entwickelt, das sich auf die Auswirkungen von Investitionen konzentriert. Gerade jetzt ist es angesagt, dass wir uns bemühen sollten, die Auswirkungen des Klimawandels für zukünftige Generationen einzudämmen, und Value Xd Impact kann dabei eine entscheidende Rolle spielen."

Diese bahnbrechende Plattform bietet Investoren einzigartige Module, die sie befähigen, ihre Auswirkungen verantwortungsvoll zu gestalten. Value Xd Impact (https://bit.ly/2zjpyE8) interpretiert die analytische Wertschöpfungskette neu und ermöglicht es Investoren, ihre ESG- und Nachhaltigkeitswerte auf analytische Tools zu übertragen, um ihre Einwirkung zu maximieren und sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dadurch schafft sie mehr Effizienz, Transparenz und Effektivität für Investoren.

Daten sind das Ausgangsmaterial für alle analytischen Projekte; Gleichungen und Algorithmen sind die analytischen Mittel, die auf Daten angewandt werden, woraufhin die Ergebnisse verwendet werden, um Entscheidungen in der Wirtschaft und dem Finanzwesen zu treffen. In der am häufigsten verwendeten Analysesoftware stehen Gleichungen jedoch hinter dem Ausgangsmaterial und schaffen ein grundlegendes architektonisches Problem. Die Plattformen von Value Xd sind bahnbrechende Faktoren, da die Gleichungen über und vor dem Ausgangsmaterial stehen, als universelle abstrakte Tools, die jederzeit weltweit eingesetzt und geteilt werden können. Darüber hinaus werden Gleichungen auf der Plattform von Value Xd immer in mathematischer Sprache geschrieben und nicht als codierte Abkürzungen. Value Xd Impact durchbricht die Grenzen von verantwortungsbewusstem, nachhaltigem Investieren und bringt es auf die nächste Ebene.

Alex Grigoryan, Gründer und Chief Technology Officer von Value Xd: "Die Technologie, die wir entwickelt haben, ist einzigartig und ohnegleichen. Durch innovative Kodierarbeit haben wir viele der Elemente der analytischen Modellierung und Präsentation transformiert und Fluss und Effizienz in zuvor mühsame Bereiche eingeführt, was ein einzigartiges Benutzererlebnis bietet und die Analytik effektiver macht."

Value Xd Impact bietet dem Nutzer außerdem eine Reihe von vordefinierten und vormontierten Werkzeugen. Diese werden über die Add-On-Bibliothek angeboten, die eine lebende Bibliothek mit herunterladbaren und anwendbaren Modellen für einen spezifischen Analysezweck ist. Diese Add-Ons decken eine Vielzahl von Themen und Bereichen ab, die für Investoren und ihre Beteiligungsunternehmen relevant sind, einschließlich konventioneller und häufig verwendeter Tools neben anderen neuen und ganzheitlicheren, wie etwa der Raum-Wert-Optimierung und anderen Emissionsrechnern und -projektoren.

Papazian folgert: "Die Covid-19-Pandemie hat eine intensive Phase des bereits laufenden Prozesses der digitalen Transformation ausgelöst. Was diese Phase zu etwas Besonderem macht, ist, dass diese digitale Vertiefung mit einem Mantrawechsel einhergeht, der eine radikale Änderung der Philosophie und des Ansatzes bewirkt. Wo die Welt früher oft zum Wettbewerb angeregt wurde, befinden wir uns jetzt in einer Welt, die gerne zusammenarbeitet.

"Diese Änderung der Einstellung war in der Tat eine entscheidende Voraussetzung für unsere globale Reaktion auf den Klimawandel. In diesem neuen Kapitel ist die Technologie zu einem zentralen Vertrauenskanal und zu einem Eckpfeiler für Wertschöpfung, Teilen und Austausch geworden. Value Xd Impact ist als analytisches Ökosystem für Investieren mit nachhaltigen Auswirkungen konzipiert, ein Universum, das die Erstellung und den Austausch von analytischer Intelligenz auf globaler Ebene erleichtert und verbessert."

Über Value Xd:

Value Xd Ltd. ist ein registrierter Anbieter von cloudbasierten Analyseplattformen mit Geschäftssitz im Vereinigten Königreich.Value Xd wurde vor kurzem von Tech Nation als eines der 33 besten Tech-Start-ups im Vereinigten Königreich gelistet und belegte Platz 14 in der Rangliste für Südwest-Tech-Innovation von Business Cloud.

