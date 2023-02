Appian

Neue Version von Appian Connected Underwriting bietet Versicherern Geschwindigkeit und Präzision

Berlin (ots/PRNewswire)

Die Lösung ermöglicht es, die Angebotsabgabe zu beschleunigen, das Risiko zu minimieren, die Rentabilität zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern.

Appian (Nasdaq: APPN) bringt heute Appian Connected Underwriting auf den Markt. Connected Underwriting basiert auf der Appian-Plattform und ermöglicht es Versicherern, die Effizienz im Underwriting-Prozess zu steigern und die Kundenerfahrung zu verbessern. Die Lösung nutzt die Prozessautomatisierungs-, Data Fabric- und Low-Code-Architektur von Appian, um Daten aus unterschiedlichen Quellen zu konsolidieren und zu vereinheitlichen, Workflows zu optimieren, sowie die Dauer der Angebotserstellung neuer Policen zu verkürzen.

„Die sorgfältige Nutzung von Daten und Technologien hilft Underwritern, bessere und intuitivere Entscheidungen zu treffen. Appian Connected Underwriting bietet Versicherern eine kohärente Lösung, die die Geschwindigkeit und Präzision erhöht. Wir freuen uns, mit Appian zusammenzuarbeiten, um Connected Underwriting und seine Automatisierungstechnologie den Versicherungskunden von PwC zur Verfügung zu stellen", sagt Michael Cook, Partner bei PwC UK. „Für diejenigen, die in den digitalen Vertrieb einsteigen, ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit herzustellen. Der Prozess, eine Anfrage zu erhalten, sie einem Underwriter zuzuordnen, das Risiko zu bewerten und dem potenziellen Kunden ein Angebot zu unterbreiten, beruht auf einer Vielzahl von Daten und Technologien."

Connected Underwriting basiert auf mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit führenden Versicherern. Es erlaubt Versicherern, Underwriting-Prozesse durch automatisierte und vernetzte Workflows zu optimieren.

Laut einer aktuellen Studie von Accenture verbringen die Underwriter von heute 40 Prozent ihrer Zeit mit Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Das bedeutet einen Effizienzverlust von 85 bis 160 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren. Mit Appian Connected Underwriting sind Versicherer in der Lage, überflüssige manuelle Dateneingaben zu eliminieren. Gleichzeitig lässt sich die Prozesseffizienz mithilfe von Robotic Process Automation (RPA), intelligenter Dokumentenverarbeitung (IDP) und künstlicher Intelligenz (KI) verbessern. Dadurch können sich die Underwriter auf wichtigere Aufgaben konzentrieren sowie den Kunden- und Maklerservice verbessern. Auch die Angebotsabgabe wird beschleunigt. Ziel ist es, mehr Kunden zu gewinnen und zu binden sowie die reibungslose Abwicklung mit einer ganzheitlichen Sichtweise zu verbessern.

„Die Optimierung des Underwriting und der datengesteuerten Risikobewertung ist im heutigen wirtschaftlichen Klima besonders wichtig. Die Inflation treibt die Schadenkosten in den meisten Märkten für unsere Kunden immer schneller in die Höhe, so dass schlanke und vernetzte Underwriting-Prozesse immer wichtiger werden", so Sanat Joshi, SVP of Industry Products and Solutions, Appian. „Wir freuen uns, eine Lösung anbieten zu können, die es Versicherern ermöglicht, mit der gleichen Anzahl von Ressourcen schneller Angebote zu erstellen, Policen zu zeichnen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und die Quote zwischen Angebot und Abschluss zu verbessern."

Appian Connected Underwriting ist Teil einer Suite von Lösungen, die Versicherer gemeinsam bei der schnellen Modernisierung ihrer Versicherungsprozesse unterstützen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://appian.com/de/industries/insurance/overview.html

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian-Plattform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer überlegenen Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie hier. [Nasdaq: APPN]

