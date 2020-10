Appian

Volkswagen Group of America setzt die Sicherheitslösung von Appian ein, um die phasenweise Rückkehr der Belegschaft während COVID-19 zu unterstützen

Mclean, Virginia (ots/PRNewswire)

Mobile Low-Code-Lösung unterstützt Gesundheit und Sicherheit in den Niederlassungen der Automobilhersteller in den USA.

Appian (NASDAQ: APPN) gab heute bekannt, dass die Volkswagen Group of America, Inc. die Workforce Safety-Lösung von Appian einsetzt, um den Prozess zu automatisieren, der dazu beiträgt, die phasenweise sichere und gesunde Rückkehr der meisten US-amerikanischen Arbeitskräfte an den Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbedingungen zu bewerkstelligen. Die Lösung, die auf Low-Code-Automatisierungsplattformvon Appian aufbaut, ermöglicht es Volkswagen, die komplexe Organisation der Rückkehr an den Arbeitsplatz zu bewältigen, wobei Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz absoluten Vorrang haben.

Volkswagen Group of America ist die nordamerikanische operative Zentrale und eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG (FWB: VOW), einem der führenden Automobilhersteller weltweit und dem größten Automobilhersteller Europas. Das Unternehmen, zu dem die Marken Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bugatti und Ducati sowie Volkswagen Credit gehören, beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und vertreibt seine Fahrzeuge über ein Netz von 1.000 Händlern.

Volkswagen benötigte eine umfassende mobile Lösung, die schnell einsatzbereit und leicht konfigurierbar war. Die Workforce Safety-Lösung, die in der HIPAA-konformen und HiTRUST-zertifizierten Cloud von Appian gehostet wird, bietet Volkswagen eine vollständig integrierte Lösung mit einer zentralen Kommandozentrale zur Überwachung des Gesundheits- und Arbeitsstatus seiner Mitarbeiter an allen Standorten in Echtzeit. Die Mobile Pass-Funktion der Lösung nutzt schnelle, einfache und selbstberichtete Gesundheitsuntersuchungen der Mitarbeiter, um automatisch und intelligent "safe to return"-Bezeichnungen zu generieren, die auf dem Mobilgerät des Mitarbeiters angezeigt werden. Vollständige Fallverwaltungsfunktionen ermöglichen die Ermittlung von Kontaktpersonen und eine schnelle Lösung von Ausnahmen und Einsprüchen.

Weitere Informationen über die Appian Workforce Safety-Lösung finden Sie unter https://www.appian.com/workforce-safety/.

Über Appian

Appian bietet eine Automatisierungsplattform mit geringem Code-Aufwand, die die Erstellung von hochwirksamen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen verwenden Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, betriebliche Spitzenleistungen zu erzielen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.appian.com.

Über Volkswagen Group of America, Inc.

Volkswagen Group of America, Inc. (VWGoA) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, einem der führenden Automobilhersteller weltweit und dem größten Automobilhersteller in Europa. Die VWGoA betreibt eine Produktionsstätte in Chattanooga, Tennessee, und beherbergt die US-Betriebe einer weltweiten Familie von angesehenen und aufregenden Marken wie Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini und Volkswagen sowie VW Credit, Inc. Der Hauptsitz des 1955 gegründeten Unternehmens befindet sich in Herndon, Va. Das Unternehmen hat 8.000 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und verkauft seine Fahrzeuge über ein Netz von fast 1.000 Händlern.

