Appian erneut als Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2020 für Enterprise Low-Code Anwendungsplattformen positioniert

Appian (NASDAQ: APPN) ist wieder Marktführer im Gartner 2020 Magic Quadrant für Enterprise Low-Code Anwendungsplattformen (LCAP). Der Bericht evaluierte 18 Anbieter im Hinblick auf ihr Produktportfolio und positionierte Appian zum zweiten Mal in Folge als Marktführer.

Laut Gartner "sehen sich IT-Führungskräfte wachsenden Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von Anwendungen gegenüber. Ein Mangel an Entwicklern und Qualifikationsdefizite beeinträchtigen die Möglichkeiten, ein höheres Maß an Geschäftsautomatisierung schnell und zuverlässig bereitzustellen. Als Reaktion darauf haben die Anbieter von Low-Code Anwendungsplattformen (LCAPs) sich darauf konzentriert, Applikationen einfacher bereitzustellen. Sie bieten darüber hinaus eine breitere Palette an Fähigkeiten, die kleinere und weniger spezialisierte Entwicklerteams erfordern".

Darüber hinaus stellt Gartner fest: "Bis 2023 werden über 50 Prozent der mittelständischen und großen Unternehmen die LCAP als eine ihrer strategischen Anwendungsplattformen eingeführt haben."

Die Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian erlaubt es Unternehmen, Anwendungen bis zu 20mal schneller zu erstellen als mit herkömmlichem Code. Durch die Bereitstellung einer einzigen Schnittstelle für Daten, Prozesse, Mitarbeiter und die digitale Belegschaft unterstützt Appian Unternehmen dabei, digitale Innovationen zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu optimieren. Viele der weltweit größten Unternehmen setzen die Appian Plattform ein, um das Kundenerlebnis zu optimieren und betriebliche Spitzenleistungen zu erzielen. Darüber hinaus lässt sich das globale Risikomanagement vereinfachen sowie die Compliance einhalten.

"Anwendungen sind auch Geschäftsprozesse. Unsere Enterprise-Low-Code Plattform bietet die Full-Stack-Automation, die für die Verwaltung der komplexesten Workflows erforderlich ist. Zudem werden mit Hilfe von RPA und KI alltägliche, repetitive Aufgaben eliminiert", so Michael Beckley, Gründer und CTO von Appian. "Unsere Low-Code Automatisierungsplattform verknüpft IT- und Geschäftsanwender für maximale Agilität. Die Anwendungen lassen sich darüber hinaus kontinuierlich wiederverwenden. Darum können wir unsere Appian-Garantie anbieten, die die Bereitstellung von Geschäftsanwendungen für Unternehmen in nur acht Wochen ermöglicht."

Zu den Kunden von Appian gehören neun der zehn weltweit führenden Biotech- und Pharmaunternehmen, sechs der zehn weltweit führenden Versicherungsgesellschaften und 13 der 20 weltweit führenden Banken.

Weitere Informationen und ein kostenloses Exemplar des Berichts finden Sie hier und auf der Appian Webseite.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Paul Vincent, Yefim Natis, Kimihiko Iijima, Jason Wong, Saikat Ray, Akash Jain, Adrian Leow, 30 September 2020.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen.

