Torry Harris stellt auf TMForum Digital Transformation World 2020 sein "Legacy to Cloud-Native Kit" vor

Bristol, England, Bengaluru, Indien und Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Torry Harris Integration Solutions (THIS) hat im Rahmen der TMForum Digital Transformation World Series (DTWS) 2020 die Einführung seines "Legacy to Cloud-Native Kit" angekündigt. Das Kit soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre gewohnten Systeme beizubehalten, während ausgewählte Legacy-Funktionen methodisch auf ein cloudbasiertes System umgestellt werden, das in jedem Schritt des Prozesses durch Tools beschleunigt wird. Die cloudbasierte Umgebung, die durch das Kit bereitgestellt wird, wird den Hochleistungsanforderungen, die viele Unternehmen derzeit benötigen, mehr als gerecht.

Shuba Sridhar, Vice President für strategische Initiativen, erklärte: "Ihre gewohnten Systeme, die Sie über die Jahre hinweg etabliert haben, sind wichtig und wertvoll. Torry Harris unterstützt IT-Verantwortliche bei der Analyse, Extraktion und Modernisierung von Funktionen aus ihren Altsystemen auf konsistente Weise, um eine standardisierte und rasche Umstellung auf ein cloudbasiertes System zu ermöglichen."

"Mit unserem Legacy to Cloud-Native Kit können sofort einsatzbereite digitale Tools, Automatisierungsframeworks und Dienstleistungen genutzt werden, die den Industriestandards entsprechen. Mit dem Kit können Sie die Reichweite und die Effizienz steigern und gleichzeitig cloudbasierte Komponenten in allen Konzernunternehmen standardisieren und so die Betriebskosten senken", fügt sie hinzu.

Das Kit ist mit einem Micro-Gateway ausgestattet: DigitMarket(TM) API Manager, einem visuellen Integrationstool: Coupler, einem Tool zur Automatisierung der Bereitstellung: Deplomatic, einem Stubbing-Automatisierungswerkzeug: AutoStub® und einem API-Testautomatisierungstool: Automaton(TM).

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus für die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru.

Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

