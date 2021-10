AUTOCRYPT

AUTOCRYPT wird bei den AutoTech Breakthrough Awards 2021 zum zweiten Mal in Folge als "Automotive Cybersecurity Company of the Year" ausgezeichnet

San Francisco (ots/PRNewswire)

Der führende Anbieter von Cybersicherheit für Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge, AUTOCRYPT, hat heute bekannt gegeben, dass er bei den AutoTech Breakthrough Awards 2021 zum zweiten Mal in Folge als "Automotive Cybersecurity Company of the Year" ausgezeichnet wurde und damit das einzige Unternehmen ist, das diesen Titel bisher gewonnen hat. AutoTech Breakthrough wird von der Tech Breakthrough-Gruppe geleitet und ist eine führende Marktforschungsorganisation, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Automobil- und Transporttechnologiemarkt auszeichnet.

AUTOCRYPT ist weltweit der einzige Anbieter von Cybersicherheit für die Automobilindustrie, der ein komplettes Sicherheitspaket für das gesamte Mobilitäts-Ökosystem anbietet. Von der Absicherung fahrzeuginterner Systeme und der V2X-Kommunikation bis hin zum Laden von Elektrofahrzeugen und dem Flottenmanagement bietet AUTOCRYPT eine maßgeschneiderte End-to-End-Lösung für jeden Kunden, der Cybersecurity mit funktionaler Sicherheit integrieren möchte, und macht die Suche nach verschiedenen Anbietern überflüssig. Mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Asien, Nordamerika und Europa arbeitet AUTOCRYPT eng mit seinen Kunden auf der Grundlage der regionalen Bedürfnisse zusammen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr von AutoTech Breakthrough für diese Auszeichnung gewürdigt werden. Diese beiden Auszeichnungen sind ein starkes Indiz dafür, dass wir alles richtig gemacht haben, aber auch ein Ansporn für uns, unsere Produkte und Lösungen weiter zu verbessern, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen", so Daniel ES Kim, Mitbegründer und CEO von AUTOCRYPT. "Mit den fähigsten Forschungs- und Entwicklungsexperten der Branche, die bereits vor unserer Spin-Off über jahrzehntelange Erfahrung in der IT- und Fahrzeug-Cybersecurity verfügten, verstehen wir die Herausforderungen von OEMs und Infrastrukturentwicklern sehr gut und wollen sie auf individueller Ebene angehen."

Für die diesjährigen AutoTech Breakthrough Awards wurden mehr als 1.400 Nominierungen aus über 15 verschiedenen Ländern weltweit eingereicht. Zu den Kategorien gehören Connected Car, Elektrofahrzeuge, Motorentechnik, Cybersicherheit in der Automobilindustrie, Sensortechnik, Verkehrstechnik und viele mehr.

"Mit der Einführung von Plug&Charge (PnC) für Elektroautos werden beim einfachen Anschließen des Autos an die Ladestation Zahlungs-, Fahrer- und Fahrzeugdaten ausgetauscht, was die Cybersicherheit zu einem wesentlichen Faktor macht. Das Engagement von AUTOCRYPT im Bereich der Cybersicherheit hat es dem Unternehmen ermöglicht, nicht nur die heutigen Herausforderungen zu meistern, sondern auch die Zukunft der Mobilität gemeinsam mit allen Industriepartnern zu gestalten, indem es technische und regulatorische Barrieren durchbrochen hat", so Bryan Vaughn, Managing Director der AutoTech Breakthrough Awards. "Herzlichen Glückwunsch an AUTOCRYPT, das auch in diesem Jahr wieder unsere Wahl zum 'Automotive Cybersecurity Company of the Year' ist."

Nachdem AUTOCRYPT Anfang des Jahres sein deutsches Büro in München eröffnet hat, arbeitet es nun eng mit europäischen OEMs an Sicherheitslösungen für Fahrzeuge und V2X zusammen. Wenn Sie mehr über die umfassenden Sicherheitslösungen von AUTOCRYPT für die Mobilität erfahren möchten, kontaktieren Sie global@autocrypt.io.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Intelligente Transportsysteme (ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor Fahrzeuge auf die Straße kommen.