Neue Leitung des Berufsverbandes SVIAL

Marcel Anderegg übernimmt per 1. September 2021 die Leitung des Berufsverbandes SVIAL. Die Geschäftsführung des Verbandes ist Andreas Hügli übertragen worden, der seit fünf Jahren den verbandseigenen Lehrmittel- und Fachverlag Edition-lmz AG leitet.

Marcel Anderegg wird neuer Leiter des SVIAL, des Berufsverbandes der Hochschulabsolventinnen und -absolventen im Agro-Food-Bereich. Der 35-jährige Zürcher verfügt über einen Masterabschluss in Agrarwissenschaften der ETH Zürich und hat mehrjährige Projektmanagementerfahrung, was er in der Leitung, Gestaltung und Umsetzung verschiedener Projekte als Mitarbeiter der Stiftung Biovision und Fastenopfer unter Beweis gestellt hat. Einblicke in die landwirtschaftliche Praxis bekam er bei zwei Praktika auf Schweizer Betrieben und im Austausch mit Kleinbauernfamilien in Zentralamerika. Er wird gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Hügli und dem Geschäftsstellenteam ein attraktives Veranstaltungsprogramm gestalten.

SVIAL – der Berufsverband der Ernährungswirtschaft

Der Schweizerische Verband der Ingenieur-Agronom*innen und der Lebensmittel-Ingenieur*innen (SVIAL) ist der Berufsverband für Hochschulabsolventinnen und -absolventen im Agro-Food-Bereich. Er motiviert junge Menschen, Agrar- oder Lebensmittelwissenschaften zu studieren, unterstützt Studierende während des Studiums mit Vernetzungen in die Arbeitswelt und hilft so, den Einstieg in die Arbeitswelt der Agro-Food Branche zu finden. Neue Entwicklungen beleuchtet der SVIAL genau und gibt Impulse für innovative Trends. Erfahrene Personen aus der Arbeitswelt und Studierende im Bereich Agro-Food führt der SVIAL bei geselligen Anlässen zusammen, wobei das grosses Netzwerk weit über die Mitglieder hinaus reicht. Als Berufsverband vertritt er die Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft und gegenüber den Behörden. Als Alleinaktionär des Lehrmittelverlages Edition-lmz AG engagiert er sich in der Berufsbildung für die wissenschaftlich fundierte Grundbildung der Berufsfelder der Land- und Milchwirtschaft sowie des Gartenbaus.

www.svial.ch

Andreas Hügli, Geschäftsführer SVIAL/Verlagsleiter Edition-lmz AG Tel. 031 910 50 64, a.huegli@edition-lmz.ch