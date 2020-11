AUTOCRYPT bringt C-V2X-Lösung auf den Markt, die Interoperabilität mit den chinesischen C-SCMS-Standards demonstriert

AUTOCRYPT

AUTOCRYPT Co., Ltd., ein führender Anbieter von V2X-Sicherheitslösungen, gab die Einführung seiner neuen C-V2X-Lösung bekannt, die die Chinese Secure Credential Management System-Standards (C-SCMS) unterstützt. AUTOCRYPT erhielt von der C-V2X-Arbeitsgruppe der Chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie (CAICT) im Rahmen des neuen IMT-Standards für 5G-Netze, -Geräte und -Dienste (International Mobile Telecommunication-2020, IMT-2020(G5)) Verifizierungstests bezüglich der Kompatibilität.

China ist derzeit weltweit führend in der Nutzung der LTE-Kommunikation und hat derzeit die drittbest verkaufte Automobilmarke auf dem Markt. Die Nation hat sich in der Automobilindustrie auf einen fortschrittlichen Weg begeben, indem sie das LTE-V2X-Kommunikationssystem im ganzen Land standardisiert und die Implementierung der LTE-basierten C-V2X-Technologie anstelle der Dedicated Short-Range Communications (DSRC) in C-ITS-Projekte verbindlich vorgeschrieben hat. China hat den aktiven Einsatz der Technologie gefördert und bereits mit Demonstrationen der C-V2X-Technologie in 30 Regionen begonnen. Die Städte Wuxi, Tianjin und Changsha wurden als erste Hauptstädte des Landes zu C-V2X-Kommerzialisierungsgebieten ernannt, die sich in einer bedeutenden Entwicklung befinden.

Im vergangenen Monat wurde die AUTOCRYPT-Lösung von der China Industry Innovation Alliance for Intelligent and Connected Vehicles (CAICV) auf ihre Interoperabilität hin überprüft. Dabei wurde die "Vier-Schichten"-Interoperabilität zwischen OEM, OBU-Terminal, V2X-Kommunikationsmodul und PKI getestet, um zu prüfen, ob sie den C-SCMS-Standards entspricht.

Überseeische Lösungsanbieter stehen beim Markteintritt oft vor Herausforderungen, da Chinas Vorschriften für C-SCMS von den bestehenden Standards abweichen. Im Gegensatz zur bestehenden SCMS-Struktur verwenden Chinas SCMS (C-SCMS)-Standards eine Certificate Trust List (CTL), die Vertrauensbeziehungen zwischen mehreren PKI (Multiple Root CA)-Systemen konfiguriert. Zusätzlich erlaubt C-SCMS das Herunterladen eines Sicherheitszertifikats ohne Registrierungszertifikat, was die Implementierung von Stabilitätsmaßnahmen in das Protokoll erfordert.

Die Sicherheitslösung C-V2X von AUTOCRYPT hat sich der Herausforderung gestellt, die Konformität nachzuweisen und die technischen C-SCMS-Standards der neuen Lösung zu verifizieren, so dass die Sicherheitslösungen von AUTOCRYPT für die Implementierung in die C-ITS-Projekte (Cooperative Intelligent Transport Systems) des Landes bereit sind.

CEO und Mitbegründer Daniel ES Kim bemerkte dazu: "Wenn es um autonome Fahrzeuge und deren sicheren Betrieb geht, ist es unerlässlich, die Einhaltung der von den Regierungsparteien festgelegten Standards zu gewährleisten Er fuhr fort: "AUTOCRYPT ist derzeit führend auf dem Gebiet der C-ITS-Sicherheitsprojekte, und mit dieser Interoperabilitätsprüfung sind wir zuversichtlich, dass unsere auf C-V2X basierenden Sicherheitslösungen für autonomes Fahren weiterhin zum Einsatz und zur Entwicklung von C-ITS in China beitragen werden."

AUTOCRYPT ist der führende Akteur im Bereich der Verkehrssicherheitstechnologien. AUTOCRYPT begann 2007 als betriebsinternes Unternehmen bei Penta Security Systems Inc. und wurde 2019 als eigenständige Einheit ausgegliedert, als seine Präsenz weltweit ausgebaut wurde. AUTOCRYPT wurde von der TU-Automotive als Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019 anerkannt und ebnet weiterhin den Weg in der Transport- und Mobilitätssicherheit durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz. Durch Sicherheitslösungen für V2X/C-V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor Fahrzeuge auf die Straße kommen.

