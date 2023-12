Exide Technologies

Exide Technologies bringt neue Sprinter Pure Power Batterieserie auf den Markt

Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire)

Speziell entwickelt für den Einsatz in Rechenzentren und Anwendungen im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)

Fortschrittliche AGM-Technologie aus Reinblei mit einer Lebensdauer von > 12 Jahren

Dünne Gitterplatten und optimierte Leistungsdichte für ultimative Leistung und optimierte Gesamtbetriebskosten

Exide Technologies ( https://www.exidegroup), ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für stationäre Anwendungen, bringt seine neue Batterieserie Sprinter Pure Power auf den Markt. Diese neueste Generation innovativer AGM-Batterien wurde speziell für den Einsatz in USV-Anlagen für Rechenzentren entwickelt und eignet sich zusätzlich für eine breite Palette weiterer Anwendungen.

Eine bahnbrechende Technologie weitergedacht

In einer zunehmend digitalen Welt, müssen Rechenzentren ständig wachsende Datenmengen verwalten. Dabei muss die Kapazität der Rechenzentrumsinfrastruktur vergrößert werden. Zugleich muss der Betrieb dabei kosteneffizient arbeiten sowie nachhaltig strukturiert sein, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Sie benötigen ein zuverlässiges und fortschrittliches Notstromsystem für den Fall eines möglichen Stromausfalls. Die Wahl der richtigen Batterie als Garant für die Ausfallsicherheit des Rechenzentrums ist daher von großer Bedeutung.

Überzeugende technische Eigenschaften bei optimaler Kosteneffizienz und geringsten Gesamtbetriebskosten

Sprinter Pure Power-Batterien sind für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung in modernen Rechenzentren, einschließlich großer Colocation- und Hyperscale-Einrichtungen, konzipiert. Die Reinbleielektroden garantieren höchste Leistung sowie Korrosionsbeständigkeit und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei der Klimatisierung und damit zu einer beträchtlichen Reduzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs. Verglichen mit herkömmlichen AGM-Batterien sorgt Sprinter Pure Power für eine signifikante Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) von Rechenzentren, dank 20 % mehr Leistung bei hoher Entladungsrate, 15 bis 20 % Platzersparnis und einer Lebensdauer von > 12 Jahren (Eurobat-Klassifizierung). Aufgrund der hervorragenden Ladeeffizienz werden die Stromkosten deutlich reduziert. Das dünne Reinblei-Plattendesign der Sprinter Pure Power gewährleistet eine ca. 35 % höhere Energieausnutzung gegenüber konventionellen AGM-Batterien. Ein spezielles hochdichtes und hochfestes Kunststoffgehäuse optimiert die Performance und verlängert die Lebensdauer der wartungsfreien Batterie.

Mit vollautomatischen Produktionslinien den Weg in die Zukunft ebnen

Sprinter Pure Power-Batterien werden in Europa auf brandneuen, vollautomatischen und hochmodernen Produktionslinien hergestellt, die ausschließlich für die Herstellung von AGM-Batterien aus Reinblei bestimmt sind. Auf jeder Produktionsstufe werden systematische Qualitätskontrollen durchgeführt.

Die Sprinter Pure Power Fabrik in Portugal (Castanheira) setzt auf eine Kreislaufwirtschaft als Weg zur Nachhaltigkeit und nutzt Solarenergie, die mit Hilfe der werkseigenen Photovoltaikanlage erzeugt wird. Es ist die größte Photovoltaikanlage an einem Produktionsstandort in Portugal, deren Solarenergie für den Eigenverbrauch genutzt wird. Sie ermöglicht es dem Exide-Werk, die CO2-Emissionen um mehr als 20 % zu reduzieren.

Mehr als USV-Lösungen für Rechenzentren Neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für Rechenzentren eignet sich Sprinter Pure Power auch hervorragend für den Einsatz in USP-as-a-Reserve (UPSaaR) Anwendungen und in Verbindung mit dezentralen Energieressourcen (DER) sowie für Netzdienstleistungen, die von Betreibern in verschiedenen Branchen angeboten werden.

„Diese fortschrittlichsten AGM-Batterien aus Reinblei für Anwendungen in USV-Anlagen und Rechenzentren werden auf vollautomatischen Fertigungsstraßen mit systematischen Qualitätskontrollen auf jeder Produktionsstufe hergestellt", erläutert Serge Arbes, Senior Business Director Global Energy Solutions bei Exide Technologies. „Dank seines geschlossenen Recyclingkreislaufs und der Nutzung von Solarenergie aus einem der größten Solarparks mit Energiespeicher in Europa hat die Sprinter Pure Power den kleinstmöglichen CO2 -Fußabdruck."

Weitere Informationen finden Sie auf : https://www.exidegroup.com/de/de

Über Exide Technologies Exide Technologies (www.exidegroup.com) ist ein führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Batteriespeicherlösungen für die Automobilindustrie und industrielle Anwendungen. Mit 135 Jahren Erfahrung hat Exide innovative Batterien und Batteriespeichersysteme entwickelt und weltweit vermarktet und leistet damit einen Beitrag zur Energiewende und zu einer saubereren Zukunft. Das umfassende Angebot von Exide an Blei- und Lithium-Ionen-Batterielösungen wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter 12V-Batterien für Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien für Material-Handling und Robotik, stationäre Batterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung für u. a. Datencenter und Telekommunikation, maßgeschneiderte, modulare Energiegroßspeichersysteme sowie Antriebsbatterien für U-Boote und mehr.

Kultur und Strategie von Exide Technologies sind auf Recycling, Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung ausgerichtet und spiegeln unser Engagement als verantwortungsbewusster Marktteilnehmer wider.

Das Unternehmen verfügt über 10 Produktions- und 3 Recyclingstandorte in ganz Europa, die mit einer lokalen Lieferkette für Ausfallsicherheit und einen geringen CO₂-Fußabdruck sorgen. Exide Technologies hat sich zu Innovation und Exzellenz in Technik und Herstellung verpflichtet. Mit einem Team von 5.000 Mitarbeitern stellen wir jedes Jahr ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro an Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen für Kunden weltweit bereit.

