Matterport bringt die 3D-Erfassung aufs iPhone

Die patentierte 3D-Technologie des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern zum ersten Mal unter Verwendung ihres iPhones Objekte in 3D zu erfassen und zu teilen

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=1669286671&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2F&a=Matterport , Branchenführer für 3D-Erfassung und Raumdaten führte heute https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=550890999&u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fmatterport-capture%2Fid701086043%23%3Fplatform%3Diphone&a=Matterport+for+iPhone ein, eine bahnbrechende Errungenschaft für die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von hochauflösenden digitalen 3D-Zwillingen aller physischen Räumlichkeiten. Mit der App Matterport Capture können iPhone-Besitzer jetzt auf schnelle und einfache Weise die Umgebung in 3D erfassen, das Ergebnis mit eingebetteten Anmerkungen, Links, Etiketten oder Videos individualisieren und mit einem einfachen Knopfdruck teilen. Besucher können die Räumlichkeiten in immersivem 3D erkunden - so als wären Sie direkt vor Ort. Sie können sogar Wände, Türen, Fenster und Möbel digital vermessen. Die Unterstützung greift durch die App Matterport Capture auch für iPads. Sie ist ab heute im Apple App Store verfügbar.

"Mit Milliarden von erfassten Quadratmetern in über 80 Ländern hat Matterport den Standard für die 3D-Erfassung zur Digitalisierung der gebauten Welt geschaffen. Heute markieren wir den ersten Schritt zur Bestärkung von Milliarden von Smartphone-Nutzern, die Matterport selbst ausprobieren können.", sagte RJ Pittman, CEO von Matterport. "Matterport for iPhone bringt unsere fortschrittliche Raumdatenerfassungs- und Cortex-KI-Technologien in einer einfach bedienbaren App auf den Markt, die jedem die Erfassung und das Teilen von 3D-Objekten mit Freunden, Familie und Kollegen ermöglicht."

Sobald die App Matterport Capture heruntergeladen wurde, kann sie sofort in einer Reihe leistungsstarker Weisen genutzt werden:

- Immobilienmakler können Immobilien fast genauso einfach scannen, wie das Aufnehmen von Fotos auf ihrem iPhone, um so einen genauen digitalen 3D-Zwilling einer zu vermarktenden Immobilie zu erstellen und veröffentlichen. - Immobilieneigentümer können einen digitalen Zwilling ihrer Küche teilen, um ein Angebot für eine Renovierung anzufordern oder Schäden erfassen, um diese an ihr Versicherungsunternehmen für genauere Schätzungen von Reparaturkosten zu senden. - iPhone-Nutzer können digitale Zwillinge frei mit Freunden und Kollegen, sowie potenziellen Mietern, Eigentümern und anderen teilen. - Innenarchitekten können Räumlichkeiten erfassen und auch unterwegs abgleichen, ob Einrichtungsgegenstände genügend Platz finden. - Dienstleister können Fortschrittsphasen während des Baus oder Renovierungsprozesses effizient dokumentieren. - Immobilieneigentümer können eine immersive, virtuelle Tour Ihrer Objekte erstellen, um deren Buchungsraten für Mietobjekte zu verbessern. - Unternehmen können einfach einen digitalen 3D-Zwilling ihrer Büroräume erfassen, um Personalanwerbung, Anstellung, Wegfindung, Raumplanung und die Schaffung einer Unternehmenskultur zu unterstützen. - Darüber hinaus kann jeder Räumlichkeiten, die persönlich für wichtig erachtet werden, erfassen und teilen -- egal, ob es sich dabei um einen besonderen Raum in ihrem Zuhause, einen besuchten Lieblingsplatz oder erstaunliche Objekte aus Urlaubsreisen handelt.

"Wir haben in den letzten zwei Jahren hart daran gearbeitet die Fähigkeiten der Matterport-Plattform weiter auszubauen, um die 3D-Erfassung von einer Reihe digitaler Erfassungsgeräte zu unterstützen. Matterport for iPhone verkörpert einen wichtigen Meilenstein unserer Fähigkeit der Erstellung von beeindruckenden digitalen 3D-Zwillingen aller Objekte unter Verwendung des Telefons in Ihrer Hosentasche.", sagte dazu Jajit Tulsi, CTO bei Matterport.

Matterport for iPhone wird von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=2003196425&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fcortex-ai&a=Cortex unterstützt, der KI-Plattform des Unternehmens, sowie von einem patentierten neuralen Netzwerk mit der Fähigkeit des Deep Learning. Diese analysiert die 3D-Raumdaten, welche von der Vorzeigekamera Pro 2 von Matterport, sowie einer großen Vielzahl von Geräten von Drittanbietern (einschließlich der Lidar-Kameras, 360°-Kameras und jetzt auch Smartphones) erfasst werden. Mit Millionen von erfassten Objekten erstellt Cortex KI kontinuierlich und genau digitale 3D-Zwillinge und handhabt komplexe Aufgaben -- von der Rekonstruktion von 2D auf 3D, über fortschrittliche Bildverarbeitung, automatische Farbkorrektur, bis hin zur Etikettierung von Objekten und Räumen und mehr. Cortex kann sogar professionell erscheinende Fotogalerien und teilbare Videos aus dem digitalen Zwilling heraus generieren, und das zusammen mit Messwerten und Dimensionen ganzer Immobilien. Zusätzlich sorgt er für die automatische Gesichtsverzerrung zum Schutz der Privatsphäre.

Mehr Informationen zu Matterport for iPhone finden Sie hier https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=250154274&u=https%3A%2F%2Fwww.matterport.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.matterport.com .

Über Matterport

Matterport ist Branchenführer für 3D-Erfassung und Raumdaten mit der Mission der Digitalisierung und Indizierung der gebauten Welt, sowie der Verbesserung der A rt und Weise wie Menschen mit den Objekten interagieren, in denen Sie leben und die sie erkunden. Die voll umfängliche 3D-Datenplattform des Unternehmens ermöglicht jedem die Umw andlung eines physischen Raumes in einen immersiven digitalen Zwilling. Dieser k ann dann mit anderen geteilt werden, um sich in 3D zu verbinden und zu kollabori eren. In weniger als einem Jahrzehnt haben Kunden, wie Redfin, HH Angus, Sotheby 's, Arup und Mariott, Milliarden Quadratmeter an Räumlichkeiten in über 80 Lände rn erfasst.

Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=2605732259&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2F&a=matterport.com , erkunden Sie die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=1180882297&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2Fbranchen%2Fgalerie&a=Galerie+digitaler+Zwillinge oder besuchen Sie die kuratierte, weltweite Sammlung von 3D-Modellen unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=304184218&u=https%3A%2F%2Fgo.matterport.com%2Fdestinationen.html&a=Destination+%3A+Everywhere .

Werden Sie Teil der Matterport-Community auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=3496365668&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMatterport%2F&a=Facebook , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=2050983842&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMatterport&a=Twitter , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=2729039683&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmatterport%2F&a=LinkedIn und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790871-1&h=1853360076&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmatterportmedia%2F&a=Instagram .

Alle Handelsmarken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

