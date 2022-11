China Matters

China Matters' Feature veröffentlicht den Werbefilm "Asiatische Medizin im Dialog mit der Welt"

Video-Infos

Download

Beijing, China (ots)

Vom 19. bis 23. Oktober 2022 findet die 74. Frankfurter Buchmesse statt. Die Messe, die erstmals nach Ausbruch der Pandemie wieder im vollständigen Umfang als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, hat sich mittlerweile zu einem weltweiten Maßstab für internationale Buchmessen entwickelt.

Während der Buchmesse fand auf dem Frankfurter Messegelände die Vorstellung der englischsprachigen Version des Buches "Internationale Anwendung der Traditionellen Chinesischen Medizin in der Bekämpfung von COVID-19" statt. Die Buchvorstellung wurde von der CBT China Book Trading GmbH organisiert.

Parallel zur Buchvorstellung wurde im In- und Ausland der Werbefilm "Asiatische Medizin im Dialog mit der Welt" veröffentlicht, der die Geschichte hinter der Veröffentlichung des Buches präsentiert. Der Film stellt das Buch detailliert vor und zeigt die Geschichte von Cai Chuanqing, Präsident des Jintai-Instituts für Kultur und Wirtschaft, der das Buch auf der Grundlage seiner 30-jährigen Erfahrung in der Medizin und seiner Erfahrungen bei der Prävention und Bekämpfung des neuartigen Coronavirus in den letzten zwei Jahren zusammengestellt hat.

"Der Hauptgrund [für die Veröffentlichung dieses Buches] war, diese Gelegenheit dafür zu nutzen, um die Traditionelle Chinesische Medizin in einer Sprache, die alle verstehen, und anhand von praktischen und effektiven klinischen Fällen, international noch bekannter zu machen", erklärte der Autor. Cai brachte auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Buch dazu beitragen wird, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt die wichtige Rolle der Traditionellen Chinesischen Medizin kennen und verstehen lernen.