China Matters

China Matters erkundet das größte Radioteleskop der Welt FAST

Beijing (ots)

FAST, oder das Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope, ist das größte Radioteleskop der Welt. Es ist nicht nur eine Errungenschaft der chinesischen astronomischen Wissenschaft und Technologie, sondern markiert auch einen wichtigen Schritt in der astronomischen Erforschung der Menschheit.

Der chinesische Wissenschaftler Nan Rendong schlug erstmals 1994 die Idee vor, FAST zu bauen. In den folgenden 12 Jahren untersuchten Nan und sein Team dreihunderteinundneunzig potenzielle Mulden in den Bergen von Guizhou. Schließlich wählten sie einen einzigartigen Standort aus, der für den Bau von FAST am geeignetsten war. Diese Seite ist frei von fast jeder Störung menschlicher Aktivitätssignale. Und es gibt viele versunkene Kalksteinhöhlen, die eine natürliche "Doline" bilden, die die astronomische Ausrüstung unterstützen kann.

Um die Flexibilität des Teleskops zu verbessern, entwickelten chinesische Wissenschaftler unabhängig einen automatischen Reflektor, der die Kabelnetzstruktur anpassen kann, damit FAST automatisch Signale aus dem Weltraum erfassen kann.

Nachdem FAST 2017 in Betrieb nahm, waren immer mehr Wissenschaftler aus China und dem Ausland nach Guizhou gekommen. Als großer Fan der Weltraumforschung begab sich der britische Vlogger Oli Barrett auf eine Reise, um FAST zu erkunden. Er war erstaunt über das massive Radioteleskop und berührt von der Geschichte des chinesischen Wissenschaftlers Nan Rendong, der sein ganzes Leben dem Fortschritt der Wissenschaft gewidmet hat.