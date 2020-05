Autodoc GmbH

Autodoc launcht Sonderkonditionenprogramm für Vielbesteller

Autodoc, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, launcht das Rabattprogramm "Autodoc Plus" für Vielbesteller. Kunden, die häufig Autoteile bei Autodoc bestellen, können damit Premiumoptionen zu reduzierten Preisen zubuchen, ihre Bestellung als Prioritätsbestellung bekommen und sich zusätzliche Rabatte auf Lieferkosten und Produkte sichern. Autodoc Plus Mitgliedschaften sind in drei Preisstufen buchbar, mit jeweils abgestuften Vorteilen für den Kunden. Inspiration waren Kundenanfragen nach einem Vorteilsprogramm für Vielbesteller.

Autodoc Plus ist Teil der Innovationen rund um den Kundenservice

Alexej Erdle, geschäftsführender Gesellschafter der Autodoc GmbH erklärt: "Einige unserer Kunden, die oft und viel bei uns kaufen, haben uns immer wieder nach besonderen Bestellbedingungen und Rabatten gefragt. Dazu gehören Werkstätten, aber auch einzelne Stammkunden, für die ein solches Angebot einen großen Vorteil bietet. Als innovatives Unternehmen nehmen wir uns natürlich auch das Feedback der Kunden zu Herzen. Mit Autodoc Plus bieten wir nun drei unterschiedliche Vorteilsprogramme für unsere treuesten Kunden an, die damit einen besonderen Komfort und zusätzliche Möglichkeiten haben, um zu sparen."

Das Rabattprogramm Autodoc Plus ist Teil der stetigen Bemühungen des Unternehmens, das Kundenerlebnis weiter zu optimieren. Neben dem Ausbau des Produktangebots und der Optimierung der Shop-Webseiten gehört dazu auch der Start der Plattform "Autodoc Club" Ende 2019. Diese komplementiert das Einkaufsangebot mit digitaler Beratung. Autodoc Plus ergänzt durch Premiumfeatures für aktivere Kunden das Angebot mit zusätzlichen Vorteilen.

Drei Varianten sorgen für Anpassungsfähigkeit

Autodoc Plus ist in den Varianten "Base" "Optimum" und "Professional" buchbar. Die höchste Stufe, "Professional" ist bisher auch die bei den Kunden am meisten gefragt und bietet die umfangreichsten Vorteile.

"Base"-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf die Bestelloption "Sicher bestellen", Prioritätsstatus für die Bestellungen und eine Anzeige, welche Artikel besonders schnell versandbereit sind. "Optimum"-Kunden erhöhen den Rabatt für "Sicher bestellen" auf 35%, und erhalten zusätzlich die doppelte Menge an Bonusguthaben im Treueprogramm des Teilehändlers. In der höchsten Ausbaustufe "Professional" steigt der Rabatt auf die sichere Bestellung auf 50%, und zu den vorgenannten Vorteilen kommen 30% Rabatt auf Versandkosten und ein Mindestrabatt von 20% auf Artikel im Onlineshop. Bezahlt werden kann monatlich oder jährlich.

Autodoc Plus wird europaweit in fast allen Märkten angeboten, Ausnahmen bilden lediglich Großbritannien, Norwegen und die Schweiz. Autodoc Plus ist bereits auf der Desktop-Website verfügbar und wird in Kürze auch in der mobilen Version angezeigt, sowie Kundenanfragen entsprechend mittelfristig auch in der Autodoc App angeboten.

Über AUTODOC

Autodoc ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 63 % im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio. Euro) strebt Autodoc an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist Autodoc inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. Autodoc verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social-Media-Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die Autodoc GmbH hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100 % inhabergeführt. Seit Mai 2019 ist das Unternehmen zusätzlich zu seinem Hauptsitz noch mit einer Repräsentanz auf dem Kurfürstendamm präsent.

