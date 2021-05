TONI Digital Insurance Solutions

TONI Digital und Migros lancieren kundenfreundliche Onlineversicherung

Ein Dokument

TONI Digital und Migros lancieren kundenfreundliche Onlineversicherung

- TONI Digital und die Genossenschaft Migros Zürich mischen mit der Einführung von erschwinglichen und kundenfreundlichen Onlineversicherungslösungen den traditionellen Schweizer Versicherungsmarkt auf - Die schweizweit verfügbaren Onlineversicherungsangebote für Hausrat und Privathaftpflicht offerieren transparente und verständliche Vertragsbedingungen sowie einfache Abschluss- und Bearbeitungsprozesse - Die Kunden profitieren neben einer intuitiven, digitalen Customer Journey von einfach und transparent gestalteten Produkten und weiteren Migros-spezifischen Vorteilen wie zusätzlichen Cumulus-Punkten - Die White-Label-Versicherungslösungen von TONI bieten die Grundlage für die Erweiterung der Migros-Produktpalette mit einem innovativen und auf die Bedürfnisse der Migros-Kundschaft zugeschnittenen Versicherungsangebot

Während das Zürcher Insurtech TONI den Versicherungsmarkt mit einem innovativen Geschäftsmodell transparenter, digitaler und günstiger machen will, steht die Migros für faire, einfache und kostengünstige Produkte. Die neue Partnerschaft weitet dieses Produktversprechen nun auf den Versicherungsbereich aus und bietet damit den traditionell komplizierten und intransparenten Versicherungsangeboten die Stirn.

Der Start erfolgt mit zwei Onlineversicherungsprodukten für Hausrat und Privathaftpflicht mit attraktiven Zusatzoptionen unter anderem für Sportgeräte oder Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Die Produktpalette wird danach bedarfsgerecht mit schlanken und kundenfreundlichen Angeboten erweitert.

«Wir sind stolz unsere Mission von einfachen, transparenten und kostengünstigen Versicherungslösungen gemeinsam mit einem so namhaften Schweizer Unternehmen wie der Migros zu verfolgen», sagt Bernard El Hage, CEO von TONI. «Durch die Kombination unserer modernen, digitalen Versicherungsplattform mit Migros’ vielfältigen Kundenbeziehungen können wir die neuen Versicherungsangebote vielen Menschen in der Schweiz zugänglich machen.»

Jürg Wild, Leiter Digitales der Migros Zürich, erklärt: «Viele der heute auf dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukte sind komplex, intransparent und schwer vergleichbar. Migros steht hingegen für einfache und faire Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank unserem Versicherungspartner TONI und dessen flexibler Versicherungsplattform gelang es uns innerhalb kurzer Zeit unser Produktversprechen auf den Versicherungsbereich auszuweiten und das neue Angebot in die Migros-Welt zu integrieren. Mit den neu entwickelten Angeboten für Hausrat und Privathaftpflicht sind wir in der Lage unseren Kundinnen und Kunden schlanke, verständliche und preiswerte Versicherungen getreu den Migros-Werten anzubieten.»

Die Entwicklung der neuen Online-Versicherungen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Migros Genossenschaft Zürich und dem Risikoträger Vaudoise Versicherungen. Der konsequente Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse der Migros und ihrer Kundschaft resultierte in massgeschneiderten Versicherungsprodukten mit klaren Vorteilen für die Endkunden: Neben einer einfachen, schnellen und intuitiven Online-Antragsstrecke, die den Kunden den Versicherungsabschluss jederzeit digital, einfach und innerhalb weniger Klicks ermöglicht, wird Transparenz und Flexibilität grossgeschrieben. Die üblicherweise als unleserlich und komplex gestalteten Versicherungsbedingungen kommen äusserst kundenfreundlich, simpel und klar daher. Die Verträge sind alle auf Monatsfrist kündbar. Zudem profitieren Kunden nicht nur bei Bezahlung ihrer Versicherungsprämie vom Cumulus-Bonusprogramm, sondern können zusätzliche Cumuluspunkte sammeln, etwa in schadenfreien Jahren. Die neuen Angebote können online unter migros-versicherungen.ch erworben werden.

Die jüngste Zusammenarbeit mit Migros unterstreicht das Potenzial des Geschäftsmodells von TONI, welches sich auf die Entwicklung von massgeschneiderten, innovativen White-label-Versicherungslösungen für starke Marken konzentriert.

Weitere Informationen zu TONI Digital und deren innovativen White-Label-Versicherungslösungen sind in der Onlinepräsentation unter der folgenden Adresse zu finden: www.tonidigital.ch/

Über TONI Digital

TONI Digital ist ein Schweizer Insurtech-Startup mit Sitz in Zürich. 2017 gegründet, gehört es heute zu den führenden Anbietern von White-Label B2B2C Versicherungslösungen in der Schweiz und arbeitet mit namhaften Unternehmen wie der Vaudoise Versicherungsgesellschaft, Munich Re Group, Assista Rechtsschutz und TCS zusammen. Das Geschäftsmodell basiert auf einem «Insurance-as-a-Service»-Ansatz und ermöglicht bekannten Marken eigene Versicherungsprodukte schnell und digital zu lancieren. TONI Digital orchestriert dabei die gesamte Wertschöpfungskette und bietet mit seinen Partnern neben innovativen Versicherungsprodukten auch Schadendienstleistungen oder Servicelösungen an.

Für weitere Informationen:

Bernard El Hage, CEO, elhage@toni-dis.ch, +41 78 633 25 99

Monika Tschudi, Projektleitung und Kommunikation, tschudi@toni-dis.ch, +41 79 758 50 29

TONI Digital

Seefeldstrasse 5a

8008 Zurich