Wiederaufnahme des Flugbetriebes am EuroAirport: Neue Ziele im Sommer 2020

Mit den Europäischen Grenzöffnungen ab dem 15. Juni 2020 nimmt auch das Angebot der Flüge am EuroAirport wieder zu. Zu den bereits aktiven Verbindungen nach Belgrad, Budapest, Nis, Sofia und Tuzla ab Basel kommen ab dem 15. Juni weitere 10 Destinationen hinzu. Insgesamt werden ab Juli mit 13 Linienfluggesellschaften wieder rund 80 Destinationen ab dem EuroAirport angeflogen.

Der Flugbetrieb am EuroAirport nimmt im Juni an Fahrt auf. Die Europäischen Grenzöffnungen ab dem 15. Juni 2020 erlauben wieder die Publikation neuer Flugpläne. Aktuell fliegt WizzAir bereits Belgrad, Budapest, Nis, Sofia und Tuzla ab Basel an. Ab dem 15. Juni werden weitere 10 Destinationen bedient, darunter diverse Ziele in Osteuropa, der Türkei sowie München und Wien.

Ab Juli wird dann auch EasyJet, der wichtigste Carrier auf dem Flughafen Basel-Mulhouse, wieder rund 35 Ziele anbieten. Insgesamt werden ab Juli 13 Linienfluggesellschaften rund 80 Destinationen ab dem EuroAirport anfliegen, weitere sind im Laufe des Sommers geplant.

Alle Destinationen tagesaktuell unter: www.euroairport.com/sicher-reisen

Folgende Destinationen werden ab dem EuroAirport angeboten:

- Neue Destinationen: Bodrum und Kayseri (Corendon Airlines) sowie Gaziantep (Turkish Airlines) in der Türkei, Chişinău (Moldawien) und Tirana (Albanien), beide WizzAir - Breites Angebot nach Italien und Spanien für diesen Sommer - Badeferien-Destinationen: Griechenland und seine Inseln (Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos und Zypern) sowie Kroatien, Marokko, Portugal und Türkei - Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines, die neu auch den EuroAirport bedient, bietet diesen Sommer Linienflüge nach Antalya, Bodrum, Hurghada, Izmir und Kayseri an. - Weltweite Anbindung über die Umsteigeplattformen von Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), KLM (Amsterdam), Lufthansa (München) und Turkish Airlines (Istanbul) - Ab Sommer 2020: Grosses Sitzplatzangebot nach Pristina mit fünf Airlines (Air Mediterranean, Chair Airlines, easyJet, SmartLynx Airlines und WizzAir)

Sicher reisen

Der EuroAirport ist bereit, Passagiere wieder willkommen zu heissen.

Besonderes Augenmerk liegt auf einer sicheren und angenehmen Reise: Sämtliche Vorschriften und Empfehlungen der Europäischen Kommission und der jeweiligen staatlichen Gesundheitsbehörden sind umgesetzt. Dazu gehören insbesondere Massnahmen wie «Abstand halten», Passagierführung», «Beschriftungen», «Schutzmechanismen» sowie «Reinigung / Desinfektion». Die Fluggesellschaften können für ihren Bereich weitere Massnahmen vorsehen. Es ist deshalb mit Verzögerungen beim Boarding zu rechnen. Die Passagiere sind gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen und sich frühzeitig am Flughafen einzufinden.

Eine eigens dafür eingerichtet Seite informiert über die verschiedenen Massnahmen, den aktuellen Flugplan nach Destinationen und Frequenzen sowie eine FAQ-Übersicht mit Antworten zu den wichtigsten Fragen:www.euroairport.com/sicher-reisen.

